2 bin yıllık Meravi piramitleri çatışmalara rağmen ayakta: Tarihe ışık tutuyor

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri başkent Hartum başta olmak üzere ülkenin birçok eyaletinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalar nedeniyle altyapı, ekonomi, eğitim ve sağlık gibi alanlar ciddi şekilde zarar gördü.