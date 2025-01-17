2 bin yıllık Meravi piramitleri çatışmalara rağmen ayakta: Tarihe ışık tutuyor
Çatışmaların devam ettiği doğu Afrika ülkesi Sudan'da UNESCO koruması altındaki 2 bin yıllık Meravi piramitleri, çölün ortasında savaş ve bakımsızlığa rağmen ayakta kalmayı ve tarihe ışık tutmayı sürdürüyor.
Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri başkent Hartum başta olmak üzere ülkenin birçok eyaletinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalar nedeniyle altyapı, ekonomi, eğitim ve sağlık gibi alanlar ciddi şekilde zarar gördü.