2 bin yıllık mezarın gizemi: Kadın komutana ait olduğu ortaya çıktı

Kazılarda bir insanın kalıntılarının yanında bakır alaşımlı bir kın içinde bir kılıç ve bir kalkan bulundu. Uzmanlar bunların genellikle erkeklerle ilişkilendirilen nesneler olduğunu belirtti. Ancak, mezarda, güneş motifleri ile süslenmiş ve genellikle kadınlarla ilişkilendirilen bir broş ve bronz bir ayna da bulundu. Mezar, hem ayna hem de kılıç içermesi bakımından Batı Avrupa’da en nadir örnekler arasında yer aldı.