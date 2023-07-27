2 bin yıllık mezarın gizemi: Kadın komutana ait olduğu ortaya çıktı
İngiltere'nin Scilly adalarında, kalkan ve kılıçla gömülen bir kişinin mezarına dair yapılan yeni çalışmalar onun döneminde orduları yöneten bir kadın savaşçıya ait olduğunu ortaya çıkardı. 2 bin yıllık mezara ilişkin yeni keşfin, kadınların tarihi savaşlarda oynadığı rollere yeni bir ışık tutacak.
Bilim insanları, İngiltere’nin Scilly adalarında bulunan 2 bin yıllık bir mezarın gizemini çözerek Demir Çağı’nda yapılan savaşlarla ilgili merak uyandıran soruları gündeme getirdi.