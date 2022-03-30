    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Antik kent Pompeii robot köpek Spot'a emanet: Define avcılarıyla savaşacak

İtalya'nın en ünlü antik kentlerinden Pompeii'de robot köpek Spot göreve başladı. Spot, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kentte define avcılarına karşı mücadele edecek. Robotun diğer görevi ise arkeolojik kalıntılardaki küresel ısınma ile insan faaliyetlerden kaynaklı bozulmayı raporlamak olacak.

Haberler - ntv.com.tr 30.03.2022 - 16:55 | Son Güncelleme : 30.03.2022 - 17:33

Antik kent Pompeii robot köpek Spot'a emanet: Define avcılarıyla savaşacak - 1

Pompeii Parkı, antik İtalyan şehrinin sokaklarını ve tünellerini korumak için Spot adlı dört ayaklı bir robotu görevlendirdi. Robotik bir bekçi köpeği olarak hareket eden Spot, Pompeii'de geceleri veya arkeolojik sit alanı  turistlere kapalı olduğunda devriye gezecek. 

Spot'un görevleri arasında ayrıca, define avcıları tarafından yasadışı bir şekilde  kazılmış, yapısal sorunlara neden olan dar ve tehlikeli  olan tünelleri araştırmak yer alıyor.

Antik kent Pompeii robot köpek Spot'a emanet: Define avcılarıyla savaşacak - 2

Bununla birlikte, ABD'li Boston Dynamics adlı şirketin 75 bin dolarlık ürünü olan Spot, ulaşılması zor Pompeii yapılarına dair veriler sağlanmak  için kameralarını ve sensörlerini kullanıyor.

Pompeii, MS 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla volkanik kül ve pomzanın altına gömüldü. Alandaki arkeolojik kalıntılar, bugün  yaklaşık 440 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Ancak kent, insan faaliyetlerinden kaynaklanan bozulma ile karşı karşıya.

Antik kent Pompeii robot köpek Spot'a emanet: Define avcılarıyla savaşacak - 3

Pompeii Arkeoloji Parkı Müdürü Gabriel Zuchtriegel, "Bu robotların, yasadışı define avılarına karşı ve Pompeii çevresindeki alanda ortaya çıkarmakta olduğumuz yeraltı tünellerinde kullanımını test etmek istiyoruz" dedi.

Mezar soyguncuları tarafından kazılan tünellerin son derece tehlikeli olduğunu söyleyen Zuchtriegel, "Bu nedenle görev için bir robotun kullanılması, daha hızlı ve tam bir güvenlik içinde ilerlememizi sağlayacak bir atılım anlamına gelebilir” diye konuştu.

Antik kent Pompeii robot köpek Spot'a emanet: Define avcılarıyla savaşacak - 4

TEK İLERİ TEKNOLOJİ SPOT DEĞİL

İç veya dış mekan kullanımı için uygun olan Spot, çevresini haritalayabiliyor engelleri aşabiliyor, merdivenleri tırmanabiliyor ve kapıları açabiliyor. Ancak Spot, Pompeii'de kullanılan tek ileri teknoloji değil.

Antik kent Pompeii robot köpek Spot'a emanet: Define avcılarıyla savaşacak - 5

Pompeii Arkeoloji Parkı ayrıca, otonom olarak 3D taramalar gerçekleştirebilen uçan bir lazer tarayıcı olan Leica BLK2FLY'yi de kullanıyor.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER