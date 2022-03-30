Antik kent Pompeii robot köpek Spot'a emanet: Define avcılarıyla savaşacak

Pompeii Arkeoloji Parkı, antik İtalyan şehrinin sokaklarını ve tünellerini korumak için Spot adlı dört ayaklı bir robotu görevlendirdi. Robotik bir bekçi köpeği olarak hareket eden Spot, Pompeii'de geceleri veya arkeolojik sit alanı turistlere kapalı olduğunda devriye gezecek.

Spot'un görevleri arasında ayrıca, define avcıları tarafından yasadışı bir şekilde kazılmış, yapısal sorunlara neden olan dar ve tehlikeli olan tünelleri araştırmak yer alıyor.