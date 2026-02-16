2 binden fazla tekne limana yanaştı. Deniz trafiği hareket edemez hale geldi

Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki Muara Angke Ulusal Balıkçı Limanı’nda, çok sayıda balıkçı teknesinin birikmesi nedeniyle oluşan yoğunluk ve trafik sıkışıklığı havadan görüntülendi. Görüntülerde binlerce tekne olduğu görülüyor. Bölgede balıkçılıkla geçinen haneler olduğu için bölgenin ekonomisi tamamen balıkçılık üzerinden döndüğü söyleniyor.