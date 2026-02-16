2 binden fazla tekne limana yanaştı. Deniz trafiği hareket edemez hale geldi

16.02.2026 14:19

AA

Endonezya'da başkent Cakarta'da bulunan limana binlerce balıkçı teknesi yanaştı. Yaşanan yoğunluktan dolayı tekne hareketleri durma noktasına geldi.

2 binden fazla tekne limana yanaştı. Deniz trafiği hareket edemez hale geldi
Anadolu Ajansı

Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki Muara Angke Ulusal Balıkçı Limanı’nda, çok sayıda balıkçı teknesinin birikmesi nedeniyle oluşan yoğunluk ve trafik sıkışıklığı havadan görüntülendi. Görüntülerde binlerce tekne olduğu görülüyor. Bölgede balıkçılıkla geçinen haneler olduğu için bölgenin ekonomisi tamamen balıkçılık üzerinden döndüğü söyleniyor. 

2 binden fazla tekne limana yanaştı. Deniz trafiği hareket edemez hale geldi 1
Anadolu Ajansı

Ülkenin Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı'na ait verilere göre 2 bin 500 den fazla tekne Muara Angke Ulusal Balıkçı Limanı’nda bulunuyor. Bu yoğunluk sebebiyle gemi hareketleri durma noktasına geldi. 

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram