2 çocuk annesi kadın bu belirtileri umursamadı: 4. evre bağırsak kanseri olduğunu öğrendi

BAĞIRSAK KANSERİ GENÇLERDE ARTIYOR

Uzmanlar, dünya genelinde 50 yaş altı kişilerde bağırsak kanseri vakalarının arttığını belirtiyor. Ancak bu artışın kesin nedeni henüz açıklanamamış olsa da, kötü beslenme, aşırı işlenmiş gıda tüketimi, obezite ve hareketsizlik gibi faktörlerin etkili olabileceği düşünülüyor.



Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmada, 2017’ye kadar 50 ülkenin 27’sinde 25-49 yaş arası yetişkinlerde bağırsak kanseri oranlarının arttığı tespit edildi. En büyük artışlar Şili, Yeni Zelanda, Porto Riko ve İngiltere’de görüldü.



Bağırsak Kanseri araştırmaları, 1990’lardan bu yana 25-49 yaş aralığındaki yetişkinlerde yüzde 52 oranında bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Bu artışa rağmen, yaşlı gruplardaki kanser oranları ya sabit kaldı ya da azaldı.



İngiltere’de her yıl 25-49 yaş aralığında yaklaşık 2.600 yeni bağırsak kanseri vakası görülürken, tüm yaş gruplarında bu sayı 44.100’e çıkıyor.





