2 çocuk annesi kadın bu belirtileri umursamadı: 4. evre bağırsak kanseri olduğunu öğrendi
33 yaşındaki Tess, mide ağrısı nedeniyle hastaneye gittikten sonra, bağırsak kanserinin karaciğerine sıçradığını ve hastalığın ölümcül bir aşamaya geldiğini öğrendi. Bu zorlu süreç sonrası, bağırsak problemleri yaşayan kadınları erken teşhis için yardım almaya çağıran Tess, yaşadığı sağlık serüvenini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
TikTok'ta takipçilerine seslenen Tess, başlangıçta süt veya glütene karşı intolerans nedeniyle yaşadığı olumsuz etkilerle ilgili düşündü. Doktorlar, ağrılarının doğum sonrası bir komplikasyon olabileceğini de belirtmişti, çünkü ağrılar, en küçük çocuğunu doğurduktan 18 ay sonra başlamıştı.