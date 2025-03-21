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2 çocuk annesi kadın bu belirtileri umursamadı: 4. evre bağırsak kanseri olduğunu öğrendi

33 yaşındaki Tess, mide ağrısı nedeniyle hastaneye gittikten sonra, bağırsak kanserinin karaciğerine sıçradığını ve hastalığın ölümcül bir aşamaya geldiğini öğrendi. Bu zorlu süreç sonrası, bağırsak problemleri yaşayan kadınları erken teşhis için yardım almaya çağıran Tess, yaşadığı sağlık serüvenini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

2 çocuk annesi kadın bu belirtileri umursamadı: 4. evre bağırsak kanseri olduğunu öğrendi - 1

TikTok'ta takipçilerine seslenen Tess, başlangıçta süt veya glütene karşı intolerans nedeniyle yaşadığı olumsuz etkilerle ilgili düşündü. Doktorlar, ağrılarının doğum sonrası bir komplikasyon olabileceğini de belirtmişti, çünkü ağrılar, en küçük çocuğunu doğurduktan 18 ay sonra başlamıştı.


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2 çocuk annesi kadın bu belirtileri umursamadı: 4. evre bağırsak kanseri olduğunu öğrendi - 2

Ancak Tess’in semptomları sadece mide ağrılarıyla sınırlı kalmadı; kabızlık, 'sulu' dışkılama, dışkıda kan görülmesi ve aşırı yorgunluk gibi endişe verici durumlar da ortaya çıkmaya başladı. 15 bin takipçisine, “8-10 saatlik uykudan sonra bile yorgun uyanıyordum” diyerek, bu durumu nasıl hissettiğini anlattı.


2 çocuk annesi kadın bu belirtileri umursamadı: 4. evre bağırsak kanseri olduğunu öğrendi - 3

Tess, gün boyu yorgunluk ve her gece erken yatma zorunluluğu yaşadığını dile getirerek, “Teşhisten iki ay önce demir enjeksiyonu yaptırdım ama bu hiç işe yaramadı. Bunu bilmiyordum” şeklinde konuştu.


2 çocuk annesi kadın bu belirtileri umursamadı: 4. evre bağırsak kanseri olduğunu öğrendi - 4

İlk semptomların ardından 10 ay geçtikten sonra, Tess’e kolonoskopi önerildi. Ancak tarama sırasında tümörün büyüklüğü nedeniyle işlem hemen sonlandırıldı ve Tess’e dördüncü evre bağırsak kanseri teşhisi kondu. Kanserin karaciğerine yayıldığı belirtilerek, durumu ölümcül olarak değerlendirildi.


2 çocuk annesi kadın bu belirtileri umursamadı: 4. evre bağırsak kanseri olduğunu öğrendi - 5

Tess, TikTok’ta kadınların bağırsak kanseri semptomlarını tartıştığı videoları izleyerek sağlık görevlilerini kolonoskopi yaptırmaya ikna ettiğini belirtti. “Eğer onların hikayelerini hiç duymamış olsaydım, kim bilir doktorların ihtiyacım olmadığını söylediği kolonoskopiyi ne zaman yaptıracaktım,” dedi.

Neyse ki, başarılı bir operasyonla tümör temizlendi ve Tess’e kanserden kurtulma şansının yüzde 50 olduğu bildirildi.


2 çocuk annesi kadın bu belirtileri umursamadı: 4. evre bağırsak kanseri olduğunu öğrendi - 6

BAĞIRSAK KANSERİ GENÇLERDE ARTIYOR

Uzmanlar, dünya genelinde 50 yaş altı kişilerde bağırsak kanseri vakalarının arttığını belirtiyor. Ancak bu artışın kesin nedeni henüz açıklanamamış olsa da, kötü beslenme, aşırı işlenmiş gıda tüketimi, obezite ve hareketsizlik gibi faktörlerin etkili olabileceği düşünülüyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmada, 2017’ye kadar 50 ülkenin 27’sinde 25-49 yaş arası yetişkinlerde bağırsak kanseri oranlarının arttığı tespit edildi. En büyük artışlar Şili, Yeni Zelanda, Porto Riko ve İngiltere’de görüldü.

Bağırsak Kanseri araştırmaları, 1990’lardan bu yana 25-49 yaş aralığındaki yetişkinlerde yüzde 52 oranında bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Bu artışa rağmen, yaşlı gruplardaki kanser oranları ya sabit kaldı ya da azaldı.

İngiltere’de her yıl 25-49 yaş aralığında yaklaşık 2.600 yeni bağırsak kanseri vakası görülürken, tüm yaş gruplarında bu sayı 44.100’e çıkıyor.


2 çocuk annesi kadın bu belirtileri umursamadı: 4. evre bağırsak kanseri olduğunu öğrendi - 7

Son yıllarda genç yaşta bağırsak kanseri teşhisi konan birçok trajik hikaye dikkat çekiyor. 

Uzmanlar, bağırsak kanseri vakalarının 2040 yılına kadar İngiltere’de her yıl 2.500 artacağını ve hastalığa yakalanma oranlarının da yaklaşık onda bir oranında yükseleceğini öngörüyor.


2 çocuk annesi kadın bu belirtileri umursamadı: 4. evre bağırsak kanseri olduğunu öğrendi - 8

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Bağırsak kanseri, İngiltere’de her yıl yaklaşık 17.000 kişinin ölümüne sebep oluyor ve teşhis konan kişilerin yalnızca yarısı, hastalıktan sonra 10 yıl daha yaşayabiliyor. Bu nedenle, bağırsak sorunları yaşayan kişilerin erken teşhis için mutlaka doktora başvurması, yaşam şansını artırabilir. Tess’in hikayesi, bu konuda farkındalık oluşturmak adına büyük bir adım teşkil ediyor.

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