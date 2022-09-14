2. Elizabeth'in cenazesine hangi dünya liderleri davet edildi?

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 14.09.2022 - 13:40 | Son Güncelleme : 14.09.2022 - 16:14
Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima, cenaze töreninde Avrupalı kraliyet aileleri arasında yer alacak.
Avrupa'nın dört bir yanından, çoğu Kraliçe'nin akrabası olan kraliyet ailelerinin üyelerinin katılması bekleniyor. Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, Kral Willem-Alexander ve eşi Kraliçe Maxima ile annesi eski Hollanda kraliçesi Prenses Beatrix ile birlikte cenazeye kayılacaklarını doğruladı.
İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia ile Norveç, İsveç ve Danimarka kraliyet aileleri de daveti kabul etti.
Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun, Kraliçe II. Elizabeth'in önümüzdeki hafta İngiltere'de yapılacak cenaze törenine katılacağı bildirildi. Başbakan Fumio Kishida ve diğer hükümet yetkililerinin ise törene katılmayacağı kaydedildi.
1980'li yıllarda İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nde okuyan ve Kraliçe Elizabeth ile tanıştığı bilinen Japonya İmparatoru Naruhito'nun 2019 yılında tahtı devralmasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini 2020'de İngiltere'ye yapacağı açıklanmıştı. İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun Kraliçe Elizabeth tarafından ülkeye davet edildiği bildirilirken, ikilinin ziyaretleri süresince Windsor Kalesi'nde kalacağı açıklanmıştı. Ziyaret Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.
Beyaz Saray, ABD BaşkanI Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden ile birlikte cenaze törenine katılacağını doğruladı, ancak onların otobüsle seyahat etmeyeceği belirtildi.
Biden'ın selefi Donald Trump'ı ABD delegasyonunun bir parçası olmaya davet edip etmeyeceği üzerine çok fazla tartışma yapıldı, ancak delegasyon boyutlarının sınırları, eski başkanların mutlaka katılamayacağı anlamına geliyor.
Bazı eski başkanların ve eşlerinin (özellikle de Obamaların ) özel davetler alabileceği konuşuluyor. Ancak, 1977'den 1981'e kadar ABD başkanı olarak görev yapan Jimmy Carter'ın ofisi, eski başkana davetiye gönderilmediğini açıkladı.
2. Elizabeth’in saltanatının tamamı boyunca başkanlığını yaptığı İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinden pek çok liderin cenaze törenine katılması bekleniyor.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau daveti kabul etti.
Bir İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinde hükümdarın temsilcisi olarak görev yapan bir dizi genel valinin de ülkelerinin liderleriyle birlikte katılması bekleniyor.Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ve Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe'nin de davetleri kabul ettiği bildirildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi henüz orada olup olmayacağını doğrulamadı.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarell, daha önce 2. Elizabeth’in cenazesine katılacaklarını duyurdu. Davetleri kabul ettiği söylenen diğer dünya liderleri arasında İrlandalı Taoiseach Micheal Martin, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yer alıyor.Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da katılımlarını doğruladı..
Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da cenaze törenine katılımları için davetiye gönderildiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'yi temsilen cenazeye katılacağını açıkladı.
Bu hafta Kazakistan ve Özbekistan'a yapacağı ziyaretler ile Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana Çin'den ilk kez ayrılacak olan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir davet alıp almayacağı ve bu daveti kabul edip etmeyeceği de bilinmiyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, davet edilmeyen dünya liderleri arasında yer alıyor.
BBCi, Rusya, Belarus veya Myanmar'dan hiçbir temsilcinin cenazeye davet edilmediğini açıkladı.
İngiltere ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkiler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana neredeyse çöktü ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir sözcüsü geçen hafta cenazeye katılmayı "düşünmediğini" söyledi.
İstila, kısmen cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko'nun Başkan Putin'in yakın bir müttefiki olduğu Belarus topraklarından başlatıldı.
Birleşik Krallık ayrıca Myanmar'daki diplomatik varlığını Şubat 2021'deki askeri darbeden bu yana önemli ölçüde azalttı.