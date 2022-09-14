2. Elizabeth'in cenazesine hangi dünya liderleri davet edildi?

AVRUPALI KRALİYET AİLELERİ

Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima, cenaze töreninde Avrupalı ​​kraliyet aileleri arasında yer alacak.

Avrupa'nın dört bir yanından, çoğu Kraliçe'nin akrabası olan kraliyet ailelerinin üyelerinin katılması bekleniyor. Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, Kral Willem-Alexander ve eşi Kraliçe Maxima ile annesi eski Hollanda kraliçesi Prenses Beatrix ile birlikte cenazeye kayılacaklarını doğruladı.

İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia ile Norveç, İsveç ve Danimarka kraliyet aileleri de daveti kabul etti.