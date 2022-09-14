2. Elizabeth'in cenazesine hangi dünya liderleri davet edildi?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in gelecek pazartesi yapılacak cenaze töreni, son yıllardaki en büyük siyasi lider buluşmalarından biri olacak. Yetkililer davetiyelerin hafta sonu gönderildiği ve yaklaşık 500 devlet başkanının cenazeye katılmasının beklendiğini açıkladı. Bununla birlikte, liderlerin bir çoğundan özel uçak kullanmamaları istendi ve cenazeye katılmak için Londra'nın batısındaki bir bölgeden toplu olarak otobüse binecekleri söylendi. İşte 2. Elizabeth'in cenazesine davet edilen liderler...

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 14.09.2022 - 13:40 | Son Güncelleme : 14.09.2022 - 16:14

2. Elizabeth'in cenazesine hangi dünya liderleri davet edildi? - 1

AVRUPALI KRALİYET AİLELERİ

Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima, cenaze töreninde Avrupalı ​​kraliyet aileleri arasında yer alacak.

Avrupa'nın dört bir yanından, çoğu Kraliçe'nin akrabası olan kraliyet ailelerinin üyelerinin katılması bekleniyor. Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, Kral Willem-Alexander ve eşi Kraliçe Maxima ile annesi eski Hollanda kraliçesi Prenses Beatrix ile birlikte cenazeye kayılacaklarını doğruladı.

İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia ile Norveç, İsveç ve Danimarka kraliyet aileleri de daveti kabul etti.

2. Elizabeth'in cenazesine hangi dünya liderleri davet edildi? - 2

JAPONYA İMPARATORU VE EŞİ

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun, Kraliçe II. Elizabeth'in önümüzdeki hafta 'de yapılacak cenaze törenine katılacağı bildirildi. Başbakan Fumio Kishida ve diğer hükümet yetkililerinin ise törene katılmayacağı kaydedildi.

1980'li yıllarda 'nin Oxford Üniversitesi'nde okuyan ve ile tanıştığı bilinen Japonya İmparatoru Naruhito'nun 2019 yılında tahtı devralmasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini 2020'de İngiltere'ye yapacağı açıklanmıştı. İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun Kraliçe Elizabeth tarafından ülkeye davet edildiği bildirilirken, ikilinin ziyaretleri süresince Windsor Kalesi'nde kalacağı açıklanmıştı. Ziyaret Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

2. Elizabeth'in cenazesine hangi dünya liderleri davet edildi? - 3

ABD BAŞKANLARI

Beyaz Saray, ABD BaşkanI Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden ile birlikte cenaze törenine katılacağını doğruladı, ancak onların otobüsle seyahat etmeyeceği belirtildi. 

2. Elizabeth'in cenazesine hangi dünya liderleri davet edildi? - 4

Biden'ın selefi Donald Trump'ı ABD delegasyonunun bir parçası olmaya davet edip etmeyeceği üzerine çok fazla tartışma yapıldı, ancak delegasyon boyutlarının sınırları, eski başkanların mutlaka katılamayacağı anlamına geliyor.

Bazı eski başkanların ve eşlerinin (özellikle de Obamaların ) özel davetler alabileceği konuşuluyor.  Ancak, 1977'den 1981'e kadar ABD başkanı olarak görev yapan Jimmy Carter'ın ofisi, eski başkana davetiye gönderilmediğini açıkladı. 

2. Elizabeth'in cenazesine hangi dünya liderleri davet edildi? - 5

İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU LİDERLERİ

2. Elizabeth’in saltanatının tamamı boyunca başkanlığını yaptığı İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinden pek çok liderin cenaze törenine katılması bekleniyor. 

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau daveti kabul etti.

2. Elizabeth'in cenazesine hangi dünya liderleri davet edildi? - 6

Bir İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinde hükümdarın temsilcisi olarak görev yapan bir dizi genel valinin de ülkelerinin liderleriyle birlikte katılması bekleniyor.Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ve Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe'nin de davetleri kabul ettiği bildirildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi henüz orada olup olmayacağını doğrulamadı.

2. Elizabeth'in cenazesine hangi dünya liderleri davet edildi? - 7

DİĞER DÜNYA LİDERLERİ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarell, daha önce 2. Elizabeth’in cenazesine katılacaklarını duyurdu. Davetleri kabul ettiği söylenen diğer dünya liderleri arasında İrlandalı Taoiseach Micheal Martin, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yer alıyor.Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da katılımlarını doğruladı..

2. Elizabeth'in cenazesine hangi dünya liderleri davet edildi? - 8

TÜRKİYE'Yİ TEMSİLEN BAKAN ÇAVUŞOĞLU KATILACAK

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da cenaze törenine katılımları için davetiye gönderildiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'yi temsilen cenazeye katılacağını açıkladı. 

2. Elizabeth'in cenazesine hangi dünya liderleri davet edildi? - 9

DAVET EDİLMEYENLER

Bu hafta Kazakistan ve Özbekistan'a yapacağı ziyaretler ile Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana Çin'den ilk kez ayrılacak olan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir davet alıp almayacağı ve bu daveti kabul edip etmeyeceği de bilinmiyor.

2. Elizabeth'in cenazesine hangi dünya liderleri davet edildi? - 10

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, davet edilmeyen dünya liderleri arasında yer alıyor.
BBCi, Rusya, Belarus veya Myanmar'dan hiçbir temsilcinin cenazeye davet edilmediğini açıkladı.

2. Elizabeth'in cenazesine hangi dünya liderleri davet edildi? - 11

İngiltere ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkiler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana neredeyse çöktü ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir sözcüsü geçen hafta cenazeye katılmayı "düşünmediğini" söyledi.

İstila, kısmen cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko'nun Başkan Putin'in yakın bir müttefiki olduğu Belarus topraklarından başlatıldı.

2. Elizabeth'in cenazesine hangi dünya liderleri davet edildi? - 12

Birleşik Krallık ayrıca Myanmar'daki diplomatik varlığını Şubat 2021'deki askeri darbeden bu yana önemli ölçüde azalttı.

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