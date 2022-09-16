2. Elizabeth'in her anında yanındaydı: Kraliçe'nin sırlarının koruyucusu Uzun Paul kimdir?

Haberler - ntv.com.tr 16.09.2022 - 16:41 | Son Güncelleme : 16.09.2022 - 16:54
Paul Whybrew, Kraliçe'nin en sadık ve uzun süreli hizmetkarlarından biriydi. 1,95’ metrelik boyu nedeniyle 'Uzun Paul' olarak tanınan Whybrew, Buckingham Sarayı'nda 44 yıl çalıştı ve 2. Elizabeth’in naaşı Westminster Hall'a taşınırken tabutu önünde yürüyen seçkin birkaç insan arasında yer aldı.
Kraliçenin tabutunu taşıyan atlı arabanın önünde ellerini öne kenetlemiş bir şekilde yürüdü ve çevresine bakmadı. Böylelikle, demirden iradenin vücut bulmuş hali olarak tanımlandı.
İngiliz basının bildirdiğine göre, “Uzun Paul”, Kraliçe tarafından o kadar çok sevildi ki, 2. Elizabeth 2006'da Windsor Kalesi'nde daha fazla zaman geçirmeye karar verdiğinde, ondan da taşınmasını istedi.
2. Elizabeth, Whybrew’e Windsor Great Park'taki Albert Lodge yakınında bir ev teklif etti ve ona istediği gibi dekore ettirebileceğini söyledi.
19 yaşından beri Kraliçe’ye hizmet eden Whybrew’un İngiliz Dailymail gazetesine konuşan bir arkadaşı, "Kraliçe, ondan evi kendi zevkine göre dekore etmesini ve faturayı kendisine göndermesini istedi. Paul’un rahat etmesini istiyordu" dedi.
Arkadaşı şu anda 63 yaşında olan Uzun Paul’un Windsor'a taşınmadan önce Kensington Sarayı'ndaki eski ahırların üzerindeki mütevazı bir dairede yaşadığını da sözlerine ekledi.
Bununla birlikte, Whybrew’un “Uzun Paul”un yanı sıra, kraliyet hanesinde aldığı bir başka takma ad daha vardı: Kraliçe'nin sırlarının koruyucusu.
Sağduyulu ve alçakgönüllü olmasıyla tanınan Whybrew’un 2. Elizabeth’in hakkında her türlü şeyi bildiği, ancak bunları hiçbir zaman paylaşmadığı aktarıldı.
İngiliz Dailymail gazetesi, Uzun Paul’un Kraliyet Ailesi'nde hiç düşmenı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Prens Harry'nin California'dan yaptığı o ıstıraplı aramalar için telefonu Kraliçe'ye veren Paul'dü. Saltanatının en karanlık anlarından bazılarında, çocuklarının evlilik anlaşmazlığının olduğu yıllarda oradaydı. Kraliçe’nin sevdiği radyo ve televizyon programları bilir, 2. Elizabeth’in programını ona göre ayarlardı.
Banka müdürünün oğlu 44 yıldır Kraliçe'nin yanındaydı. Bir yıl önce Kraliçe'nin Buckingham Sarayı'ndaki en uzun süre hizmet veren üyesi oldu. Ardından Whybrew gümüş ve altın madalya ile ödüllendirildi.”
Öte yandan, Uzun Paul, 1982'de bir davetsiz misafirin Kraliçe'nin yatak odasına girdiği kötü şöhretli olayda kilit rol oynadı.Alarm verildiğinde, eve zorla giren kişiyi soğukkanlılıkla kahyanın kilerine sokan, ona bir bardak içki dolduran ve polis gelene kadar onu alıkoyan Whybrew oldu.