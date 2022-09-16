2. Elizabeth'in her anında yanındaydı: Kraliçe'nin sırlarının koruyucusu Uzun Paul kimdir?

2. Elizabeth'in cenasi Wesminster Hall'a taşınırken, tabutun önününde kararlı bir şekilde yürüyen son derece uzun boylu bir adam dikkatları çekti. Bu kişi ise Kraliçe'nin en karanlık anlarına tanık olan ve onun sırlarının koruyucu olarak bilinen Paul Whybrew'den başkası değildi. 2. Elizabeth tarafından "Uzun Paul" olarak çağrılan ve 44 yıl boyunca saltanata hizmet eden Paul Whybrew'un hikayesi...

Haberler - ntv.com.tr 16.09.2022 - 16:41 | Son Güncelleme : 16.09.2022 - 16:54

2. Elizabeth'in her anında yanındaydı: Kraliçe'nin sırlarının koruyucusu Uzun Paul kimdir? - 1

Paul Whybrew, Kraliçe'nin en sadık ve uzun süreli hizmetkarlarından biriydi. 1,95’ metrelik boyu nedeniyle 'Uzun Paul' olarak tanınan Whybrew, Buckingham Sarayı'nda 44 yıl çalıştı ve 2. Elizabeth’in naaşı Westminster Hall'a taşınırken tabutu önünde yürüyen seçkin birkaç insan arasında yer aldı.

2. Elizabeth'in her anında yanındaydı: Kraliçe'nin sırlarının koruyucusu Uzun Paul kimdir? - 2

"DEMİRDEN İRADENİN VÜCU BULMUŞ HALİ"

Kraliçenin tabutunu taşıyan atlı arabanın önünde ellerini öne kenetlemiş bir şekilde yürüdü ve çevresine bakmadı. Böylelikle, demirden iradenin vücut bulmuş hali  olarak tanımlandı.

2. Elizabeth'in her anında yanındaydı: Kraliçe'nin sırlarının koruyucusu Uzun Paul kimdir? - 3

KRALİÇE: FATURAYI BANA GÖNDER

İngiliz basının bildirdiğine göre, “Uzun Paul”, Kraliçe tarafından o kadar çok sevildi ki, 2. Elizabeth 2006'da Windsor Kalesi'nde daha fazla zaman geçirmeye karar verdiğinde, ondan da taşınmasını istedi. 

2. Elizabeth, Whybrew’e Windsor Great Park'taki Albert Lodge yakınında bir ev teklif etti ve ona istediği gibi dekore ettirebileceğini söyledi.

2. Elizabeth'in her anında yanındaydı: Kraliçe'nin sırlarının koruyucusu Uzun Paul kimdir? - 4

19 yaşından beri Kraliçe’ye hizmet eden Whybrew’un İngiliz Dailymail gazetesine  konuşan bir arkadaşı, "Kraliçe, ondan evi kendi zevkine göre dekore etmesini ve faturayı kendisine göndermesini istedi. Paul’un rahat etmesini istiyordu" dedi. 

Arkadaşı şu anda 63 yaşında olan Uzun Paul’un Windsor'a taşınmadan önce Kensington Sarayı'ndaki eski ahırların üzerindeki mütevazı bir dairede yaşadığını da sözlerine ekledi. 

2. Elizabeth'in her anında yanındaydı: Kraliçe'nin sırlarının koruyucusu Uzun Paul kimdir? - 5

"KRALİÇE'NİN SIRLARININ KORUYUCU"

Bununla birlikte, Whybrew’un   “Uzun Paul”un yanı sıra, kraliyet hanesinde aldığı bir başka takma ad daha vardı: Kraliçe'nin sırlarının koruyucusu.

Sağduyulu ve alçakgönüllü olmasıyla tanınan Whybrew’un  2. Elizabeth’in hakkında her türlü şeyi bildiği, ancak bunları hiçbir zaman paylaşmadığı aktarıldı.

2. Elizabeth'in her anında yanındaydı: Kraliçe'nin sırlarının koruyucusu Uzun Paul kimdir? - 6

"KRALİÇE'NİN EN ÜZÜCÜ ANLARINA TANIKLIK ETTİ"

İngiliz Dailymail gazetesi, Uzun Paul’un Kraliyet Ailesi'nde hiç düşmenı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Prens Harry'nin California'dan yaptığı o ıstıraplı aramalar için telefonu Kraliçe'ye veren Paul'dü. Saltanatının en karanlık anlarından bazılarında, çocuklarının evlilik anlaşmazlığının olduğu yıllarda oradaydı. Kraliçe’nin sevdiği radyo ve televizyon programları bilir, 2. Elizabeth’in programını ona göre ayarlardı.

2. Elizabeth'in her anında yanındaydı: Kraliçe'nin sırlarının koruyucusu Uzun Paul kimdir? - 7

Banka müdürünün oğlu 44 yıldır Kraliçe'nin yanındaydı. Bir yıl önce Kraliçe'nin Buckingham Sarayı'ndaki en uzun süre hizmet veren üyesi oldu. Ardından Whybrew gümüş ve altın madalya ile ödüllendirildi.”

2. Elizabeth'in her anında yanındaydı: Kraliçe'nin sırlarının koruyucusu Uzun Paul kimdir? - 8

Öte yandan, Uzun Paul, 1982'de bir davetsiz misafirin Kraliçe'nin yatak odasına girdiği kötü şöhretli olayda  kilit rol oynadı.Alarm verildiğinde, eve zorla giren kişiyi soğukkanlılıkla kahyanın kilerine sokan, ona bir bardak içki dolduran ve polis gelene kadar onu alıkoyan Whybrew oldu.

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