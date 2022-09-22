2. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiliz Milletler Topluluğu'nun akıbeti ne olacak?

İngiltere'nin eski sömürgeleriyle kurulan birliğe üyeliğin esası özgürlük ve eşitlik olarak belirlendi, İngiltere monarşisinin liderini devlet başkanı olarak tanıma şartı getirilmedi.

Soldaki fotoğrafta, Kraliçe II. Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Philip, 27 Ekim 1982'de İngiliz Milletler Topluluğu ülkesi Tuvalu'da yerli halk tarafından bir tahtla taşınırken görünüyor. Sağdaki karade ise şu an tahtta ilk sırada olan Prens William ve eşi Kate Middleton, 18 Eylül 2012'de Tuvalu'da benzer bir şekilde taşınırken görülüyor. Söz konusu uygulama ırkçı olduğu gerekçisiyle eleştiriliyor.