2. Elizabeth'in tabutunda hangi mücevherler sergileniyor? Kraliçe'nin ölümünün ardından Güney Afrika değerli taşları geri istiyor

YAKLAŞIK 3 BİN ELMASA SAHİP

İmparatorluk Tacı, yüzyıllar boyunca İngiliz kralları ve kraliçeleri tarafından toplanan on binlerce değerli taştan oluşan paha biçilmez bir koleksiyondan oluşuyor. Taç, 2 bin 868 elmas, 273 inci, 17 safir, 11 zümrüt ve beş yakut dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin taşla parıldıyor.1,06 kilogram ağırlığa sahip olan taç, saltanatı sırasında, 2. Elizabeth tarafından Parlamento açılışı sırasında her yıl giyildi.

Kraliçe ayrıca 2018 yılında tacın ne kadar ağır olduğu konusunda şaka yaptı."Konuşmayı okumak için aşağıya bakamazsınız, konuşmayı yukarı almalısınız, çünkü yaparsanız boynunuz kırılır" dedi. 2019'da 2. Elizabeth, hükümdar 90'lı yaşlarına geldiğinde daha hafif bir taç kullanıldı ve törene son katıldığı 2021'de hiç taç giymedi.