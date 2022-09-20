2. Elizabeth'in tabutunun üzerindeki gizemli notun sırrı çözüldü

ANNESİNE SON VEDASI

Notun, Kral 3. Charles'ın el yazısıyla yazmış olduğu bir mesaj olduğu ortaya çıktı.

Buckingham Sarayı, Clarence House ve Highgrove House'un bahçelerinden kesilen çiçeklerle dolu bir çelenk üzerinde duran not, bir oğlun annesine son vedasıydı.