2 işareti stres sandı, 1 hafta ömrünün kaldığını söylediler: 10 yıl boyunca sinsice yayılmış
İngiltere'de yaşayan üç çocuk annesi Harriet Annabelle Ward, yıllarca süren hafif baş dönmesi ve yorgunluk belirtilerini strese bağladı. Ancak doktorlar, beyninin sol tarafında 10 yıldır sessizce büyüyen 7 cm çapında bir tümör olduğunu keşfettiklerinde, ona sadece bir hafta ömrü kaldığını söylediler.
2 YIL ÖNCE FARK EDİLMEDİ
51 yaşındaki Harriet, teşhisinden iki yıl önce hastanede muayene edilmişti ancak doktorlar herhangi bir tümör belirtisi tespit edemedi. Genellikle sağlıklı ve aktif bir yaşam süren Harriet'in durumu, 2021 yılında hızla kötüleşmeye başladı. Cümle kurmakta zorlanıyor, sürekli yorgun hissediyor, baş ağrıları çekiyor ve gözlerinden biri sık sık kanlanıyordu.