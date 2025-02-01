2 işareti stres sandı, 1 hafta ömrünün kaldığını söylediler: 10 yıl boyunca sinsice yayılmış

İngiltere'de yaşayan üç çocuk annesi Harriet Annabelle Ward, yıllarca süren hafif baş dönmesi ve yorgunluk belirtilerini strese bağladı. Ancak doktorlar, beyninin sol tarafında 10 yıldır sessizce büyüyen 7 cm çapında bir tümör olduğunu keşfettiklerinde, ona sadece bir hafta ömrü kaldığını söylediler.

2 işareti stres sandı, 1 hafta ömrünün kaldığını söylediler: 10 yıl boyunca sinsice yayılmış - 1

2 YIL ÖNCE FARK EDİLMEDİ

51 yaşındaki Harriet, teşhisinden iki yıl önce hastanede muayene edilmişti ancak doktorlar herhangi bir tümör belirtisi tespit edemedi. Genellikle sağlıklı ve aktif bir yaşam süren Harriet'in durumu, 2021 yılında hızla kötüleşmeye başladı. Cümle kurmakta zorlanıyor, sürekli yorgun hissediyor, baş ağrıları çekiyor ve gözlerinden biri sık sık kanlanıyordu.


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2 işareti stres sandı, 1 hafta ömrünün kaldığını söylediler: 10 yıl boyunca sinsice yayılmış - 2

Üç kez doktora başvuran Harriet'in şikayetleri strese bağlandı. Ancak hafıza kaybı yaşadığı bir gün, acil servisi aradı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Yapılan MRI taraması sonucunda, beyninin sol tarafında hızla büyüyen bir tümör tespit edildi.


2 işareti stres sandı, 1 hafta ömrünün kaldığını söylediler: 10 yıl boyunca sinsice yayılmış - 3

"UYKUMDA ÖLECEĞİMİ SÖYLEDİLER"

Harriet, doktorların acil ameliyat kararı aldığını ve hayatta kalması için tek şansının bu operasyon olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı. Ancak her şeye rağmen iyileşmeye odaklandı ve hayatta kalmak için büyük bir motivasyon hissetti.


2 işareti stres sandı, 1 hafta ömrünün kaldığını söylediler: 10 yıl boyunca sinsice yayılmış - 4

14 SAAT SÜREN RİSKLİ AMELİYAT

Doktorlar, Harriet’in hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu belirtiyordu. Harriet’in eşi Christopher, tüm yasal belgeleri imzalayarak en kötü ihtimale hazırlandı.

"Ameliyat öncesinde doktorlardan birine baktım ve sadece şunu söyledim: ‘Çocuklarımı tekrar görmek istiyorum.’"

Şansı yaver gitti ve 1 Aralık 2021'de 14 saat süren zorlu ameliyatın ardından gözlerini açtı. Sol tarafında büyük bir şişlik ve morluklar vardı. Harriet, ameliyat sonrası günlerde yüzünün şiş ve mor olduğunu, uzun süre fotoğraf çekilmek istemediğini söyledi.


2 işareti stres sandı, 1 hafta ömrünün kaldığını söylediler: 10 yıl boyunca sinsice yayılmış - 5

Harriet, zorlu ameliyatın ardından ailesinin yanına dönerek iyileşme sürecine başladı. Yaşadığı bu dramatik deneyim, onu hayata farklı bir gözle bakmaya teşvik etti.

2 işareti stres sandı, 1 hafta ömrünün kaldığını söylediler: 10 yıl boyunca sinsice yayılmış - 6

Bu süreçte müziğe yönelerek, kendisi gibi beyin tümörü tedavisi gören hastalara destek olmak amacıyla bir albüm çıkardı. 22 sanatçının yer aldığı bu albümün gelirleri, Harriet’in tedavi gördüğü hastaneye bağışlanıca


2 işareti stres sandı, 1 hafta ömrünün kaldığını söylediler: 10 yıl boyunca sinsice yayılmış - 7

Harriet, her geçen gün biraz daha toparlandığını ve en büyük motivasyonunun ailesiyle daha fazla vakit geçirmek olduğunu belirterek, "Bu süreç bir cehennem gibiydi ama her yeni gün, ailemle birlikte olmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu hatırlatıyor" dedi.

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