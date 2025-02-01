2 işareti stres sandı, 1 hafta ömrünün kaldığını söylediler: 10 yıl boyunca sinsice yayılmış

Harriet, her geçen gün biraz daha toparlandığını ve en büyük motivasyonunun ailesiyle daha fazla vakit geçirmek olduğunu belirterek, "Bu süreç bir cehennem gibiydi ama her yeni gün, ailemle birlikte olmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu hatırlatıyor" dedi.