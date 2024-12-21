2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni

Kalp krizi hayati riski olan ciddi bir sağlık problemi. Dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenlerinden biri olan kalp krizinin beslenme biçimiyle doğrudan bir ilgisi var. Sağlıksız gıdaların tüketimi kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyerek kalp krizi riskini artırabiliyor. Kalp doktoru bu nedenle bu besinler hayatınızdan çıkarmanızı öneriyor.

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 1

Dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenleri arasında kalp krizi yeri alıyor. Kalp hastalıkları çoğu zaman belirti vermeden sinsice ileriliyor.

DÜNYA HABERLERİ

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 2

Kalp- damar hastalıklarının hayati riski bulunabilir. Kalp sağlığını korumak vücudun genel sağlığını korumak içinde önemlidir.

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 3

Kalbi güçlendirme ve damarların tıkanmasını engellemek için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmeniz önerilir.

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 4

Bu sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları sağlıklı beslenle, düzenli egzersiz, stresten uzak durma, alkol ve sigara tüketimi olarak sıralanabilir.

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 5

Özellikle beslenme düzeni ve tükettiğiniz besinler genel kalp sağlığınızı korumak için önemlidir. Severek tükettiğiniz, evinizden eksik etmediğiniz bazı besinler kalp hastalıklarının ana nedeni olabilir ve kalp krizi riskini artırabilir.

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 6

Kardiyoloji uzmanları, bazı besinlerin kalp hastalığı riskini artırdığını ve kalp krizine neden olabileceğiini söylüyor.

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 7

Hatta bu besinleri evinize sokmamanız gerektiğini ya da sofranızdan acil kaldırmanız gerektiğinin altını çiziyor.

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 8

AKŞAMLARI TÜKETTİĞİNİZ BESİNLERE DİKKAT!

Kardiyolog ve profesör Dr. Alan Rozanski, yakın zamanda akşam yemeğinde yemekten kaçındığı yiyecekleri paylaştı. Bu yiyeceklerin kalp krizine neden olabileceğini vurguladı.

Rafine karbonhidratlar, şekerler ve aşırı işlenmiş proteinler açısından zengin yiyecekleri yememeniz konusunda uyardı.


2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 9

Ayrıca akşam yemeğinde işlenmiş et yememenizi öneriyor. Kardiyoloji Uzmanı "Bu ultra işlenmiş ürünler genellikle yüksek oranda sodyum, nitrat ve nitrit gibi koruyucu maddeler ve lezzeti artırmak ve raf ömrünü uzatmak için tasarlanmış diğer katkı maddeleri içerebilir. Tıbbi çalışmalar, yüksek oranda işlenmiş etlerin kalp hastalığı ve kolorektal kanser gibi bazı kanser türlerine yakalanma riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu tutarlı bir şekilde göstermiştir," dedi

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 10

74 yaşındaki kardiyolog, organik ve mevsimlik yiyecekler yemeyi öneriyor. "Sebzeler 'besin açısından yoğun'dur, yani düşük kalorili içeriğe sahipken lif, mineral, vitamin ve fitonutrientlerin temel bir kaynağını sağlarlar.

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 11

Yüksek sebze alımı, kronik hastalık riskinin azalmasıyla, daha iyi sindirimle ve şekerli yiyeceklerin sağladığına kıyasla daha tutarlı bir enerji hissiyle ilişkilidir," diye öneriyor.

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 12

KALP KRİZİ, TANSİYON VE FELÇ RİSKİNİ ATIRIYOR

Kalp Cerrahı Dr. Jeremy London, kalbinizin zayıf olduğunu gösteren 3 işareti paylaştı ve bunları yaşayan kişilerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

Sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlar yapan Dr. Lott kalp sağlığı için son derece risk taşıyan besinler ile ilgili bilgilerini paylaştı.

HAZIR ÇORBALAR

Hazır çorbaların fazla tüketimi sonucu hipertansiyon ve felç riskinin artabileceğini söyleyen Lott, ev yapımı çorba tercih edilmesinin altını çizdi.

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 13

İŞLENMİŞ GIDALAR

Dr. Lott, genellikle tuz ve doymuş yağ asitleri ile yüklü olan 'işlenmiş gıdalar' ile ilgili, kalp sağlığını tehdit edebileceğini ifade etti.

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 14

BEYAZ EKMEK

Uzun süreli beyaz ekmek sonucu kalp ve damar hastalıklarının oluşabileceğini anlatan uzman, beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tüketilmesi önerisinde bulundu.

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 15

ENERJİ İÇECEKLERİ

Enerji içeceğinin fazla tüketimi sonucu, kalp daha hızlı ve düzensiz olarak çalışabilir. Bu durum ise kalp sağlığı ile ilgili ciddi sorunlara yol açabilir.

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 16

TEREYAĞI

Tereyağının fazla tüketimi sonucu kolesterol seviyeleriniz olumsuz etkilenebilir. Yüksek kolesterol ise kalp ve damar hastalıkları riskinin artmasına neden olur. Aynı zamanda yüksek kalori içeriğinden dolayı obezite riskini de artırır.

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 17

HAMUR İŞLERİ

Çok fazla hamur işi tüketimi sonucu kalp sağlığınız risk altına girebilir. Fazla tüketimi kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırlayarak sağlığınızı tehdit eder.

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 18

KONSERVE SEBZELER

Doktor, taze sebze tüketimi yerine konserve sebze tüketiminin kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 19

SOSLAR

Yemekleri tatlandırmak için kullanmış olduğunuz sosların içeriği yüksek oranda tuz içerdiği için tansiyonu olumsuz etkileyebilir. İçerisinde hem tuz hem de şeker bulunan soslar kalp sağlığını tehdit eder.

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 20

BEYAZ PİRİNÇ

İşlenmiş beyaz pirinç, glisemik indeksi yüksek bir gıdadır. Hazırlanırken lif ve besleyici besin tabakasının çoğunu kaybettiği düşünüldüğü için beyaz pirinç tüketimi yerine bulgur tüketimi çok daha uygundur.

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 21

ASİTLİ İÇECEKLER

Asitli içecekler yüksek şeker oranına sahip oldukları için yalnızca kalp sağlığı değil genel sağlığı da olumsuz etkileyebilir.

2 kalp profesörü "sofranızdan acil kaldırın" diyerek uyarıyor: 1 lokması bile kalp krizinin 1 numaralı nedeni - 22

Bu içeceklerin içerisinde bulunan yapay tatlandırıcılar kalp hastalıklarına zemin hazırlayarak sağlığı tehdit eder.

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