2 yılda 160 kilo verdi! Nasıl zayıfladığını takipçilerine anlattı

Hareketsiz yaşam tarzı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, zamanla kilo alımına neden olabiliyor. Ancak 2 yılda 160 kilo veren Amber Clemens'a göre aşağıdaki maddelere dikkat ederek kısa sürede zayıflamak mümkün.

2 yılda 160 kilo verdi! Nasıl zayıfladığını takipçilerine anlattı - 1

Kilo verme sürecinde en etkili şeylerin başında kalori açığı yaratmak geliyor. Zayıflama koçu Amber Clemens, doğru diyet ve egzersizle 2 yılda 160 kilo verdiğini söyleyerek, kilo vermek isteyenlerin her şeyden önce yediğinden daha fazla kalori yakması gerektiğinin altını çizdi.

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2 yılda 160 kilo verdi! Nasıl zayıfladığını takipçilerine anlattı - 2

Clemens, günlük 10 bin adım atmanın ideal olduğuna dair yaygın görüşlerin aksine, günlük 7 bin adım atarak da dilediğiniz forma ulaşabileceğinizi belirtti.

2 yılda 160 kilo verdi! Nasıl zayıfladığını takipçilerine anlattı - 3

Gazlı içecekler ve meyve sularından kesinlikle uzak durulması gerektiğini anlatan Clemens, ''Bunları tüketerek günlük beslenmenize kalori, yağ ve şeker eklemiş olursunuz'' dedi.

2023'teki araştırmalar, yapay tatlandırılmış içeceklerin obezite, Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koymuştu.

2 yılda 160 kilo verdi! Nasıl zayıfladığını takipçilerine anlattı - 4

Kilo verme sürecinde egzersizlerini hiç aksatmadığını belirten Clemens, "Haftanın en az 4 gününü, size keyif veren bir egzersize ayırmaya çalışın. Bu, günlük yalnızca 30 dakikanızı alacaktır'' dedi.

2 yılda 160 kilo verdi! Nasıl zayıfladığını takipçilerine anlattı - 5

Yeterli protein alımının da önemine değinen Clemens, ''Eğer kadınsanız en az 25 gram, erkekseniz en az 35 gram protein alımı hedefleyin'' dedi. Ancak bazı uzmanlar, günlük 90 gram ile 120 gram arasında protein tüketiminin doğru olduğunu savunuyor. Proteinin sindirimi, diğer besinlerden daha uzun sürer, bu nedenle daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir.

Ancak yine de kilo kontrolü için bir uzmana danışılmasında fayda var.

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