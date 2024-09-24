2 yılda 160 kilo verdi! Nasıl zayıfladığını takipçilerine anlattı
Hareketsiz yaşam tarzı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, zamanla kilo alımına neden olabiliyor. Ancak 2 yılda 160 kilo veren Amber Clemens'a göre aşağıdaki maddelere dikkat ederek kısa sürede zayıflamak mümkün.
Kilo verme sürecinde en etkili şeylerin başında kalori açığı yaratmak geliyor. Zayıflama koçu Amber Clemens, doğru diyet ve egzersizle 2 yılda 160 kilo verdiğini söyleyerek, kilo vermek isteyenlerin her şeyden önce yediğinden daha fazla kalori yakması gerektiğinin altını çizdi.