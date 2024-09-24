2 yılda 72 kilo verdi! Nasıl zayıfladığını takipçilerine anlattı

Yeterli protein alımının da önemine değinen Clemens, ''Eğer kadınsanız en az 25 gram, erkekseniz en az 35 gram protein alımı hedefleyin'' dedi. Ancak bazı uzmanlar, günlük 90 gram ile 120 gram arasında protein tüketiminin doğru olduğunu savunuyor. Proteinin sindirimi, diğer besinlerden daha uzun sürer, bu nedenle daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir.

Ancak yine de kilo kontrolü için bir uzmana danışılmasında fayda var.