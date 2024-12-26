20 büyük kedi kuş gribinden öldü: "Daha önce böyle bir şey yaşamadık"

ABD'nin Washington eyaletindeki bir barınakta aralarında yarı Bengal kaplanı ve 4 pumanın da bulunduğu 20 büyük kedi, kuş gribine yakalandıktan sonra kasım sonu ile aralık ortası arasında bir barınakta öldü.

Shelton, Wash'daki Vahşi Hayvanları Koruma Merkezi'nin kurucusu ve yöneticisi Mark Mathews, “Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştık; genellikle yaşlılıktan ölüyorlar. Bu oldukça kötü bir virüs” dedi.

Diğer üç kedinin virüsten kurtulduğunu ve bir tanesinin durumunun kritik olduğunu sözlerine ekledi.