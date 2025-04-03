20 yaşındaki genç tek seferde 2 bin squat yaptı: Doktorlar ölümcül duruma karşı uyardı

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık 26.000 kişi rabdomiyoliz hastalığına yakalanırken, bu hastalığın ölümcül sonuçlara yol açtığı vakaların sayısı da oldukça yüksek. Özellikle uzun mesafe koşucuları, spinning dersleri gibi yüksek yoğunluklu egzersiz yapan kişilerde bu hastalık gelişme riski taşır.



Bu olaylar, aşırı egzersiz yapmanın potansiyel tehlikelerine dikkat çekiyor ve doktorlar, sporcuları ve fitness tutkunlarını daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.