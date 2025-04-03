20 yaşındaki genç tek seferde 2 bin squat yaptı: Doktorlar ölümcül duruma karşı uyardı

Rusya'da yaşayan , spor salonunda yaptığı aşırı egzersiz sonucu ölümcül bir durumla karşılaşan 20 yaşındaki bir gencin hastaneye kaldırılması, doktorları aşırı fitness zorluklarına karşı uyarıda bulunmaya sevk etti. Kimliği henüz açıklanmayan genç, 2 bin squat hareketi yaparak büyük bir fitness hedefini tek seferde tamamlamaya karar vermişti. Ancak egzersiz sırasında bacaklarında hızla şişlik oluşmaya başladığı ve dayanılmaz ağrılar çekmeye başladığı bildirildi.

20 yaşındaki genç tek seferde 2 bin squat yaptı: Doktorlar ölümcül duruma karşı uyardı - 1

Semptomlar hızla kötüleşince acil servise kaldırılan gencin, yapılan tetkikler sonucunda "rabdomiyoliz" adı verilen bir kas hastalığına yakalandığı tespit edildi. Rabdomiyoliz, kasların hızla parçalanmasına neden olan nadir bir durumdur ve tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilir. Bu hastalık, kasların parçalanması sonucu açığa çıkan miyoglobin adlı bir proteinin böbreklere zarar vermesiyle akut böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.


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20 yaşındaki genç tek seferde 2 bin squat yaptı: Doktorlar ölümcül duruma karşı uyardı - 2

Hastanede tedavi altına alınan gencin böbreklerinin sadece yüzde 50 oranında çalıştığı belirtiliyor. Rabdomiyoliz nedeniyle vücutta açığa çıkan zararlı maddeler, kan yoluyla böbreklere ulaşarak böbreklerin iflasına yol açabiliyor.


20 yaşındaki genç tek seferde 2 bin squat yaptı: Doktorlar ölümcül duruma karşı uyardı - 3

Doktorlar, hastanın iyileşmesi için yoğun tedavi süreçlerinin başladığını ve hastanın yaklaşık bir yıl süresince rehabilitasyona ihtiyaç duyacağını bildirdi. Sağlık görevlileri, sporcuları ve fitness meraklılarını aşırı egzersizlerden kaçınmaları konusunda uyarıyor.


20 yaşındaki genç tek seferde 2 bin squat yaptı: Doktorlar ölümcül duruma karşı uyardı - 4

Bu olay, son zamanlarda dünya çapında benzer vakaların arttığını gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz ay Amerika'da bir TikTok kullanıcısı olan Savanna Stebbins, yoğun bir spinning dersinin ardından rabdomiyoliz nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Stebbins, hastalığın "göründüğü kadar nadir olmadığını" vurgulayarak takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.


20 yaşındaki genç tek seferde 2 bin squat yaptı: Doktorlar ölümcül duruma karşı uyardı - 5

Rabdomiyoliz, kasların aşırı zorlanması sonucu kas liflerinin parçalanmasıyla meydana gelir. Kasların hasar görmesiyle birlikte, toksik bileşikler kan dolaşımına karışarak organlara zarar verir. Bu durumun belirtileri arasında kas zayıflığı, ağrı, sertlik ve idrar renginde koyulaşma yer alır.


20 yaşındaki genç tek seferde 2 bin squat yaptı: Doktorlar ölümcül duruma karşı uyardı - 6

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık 26.000 kişi rabdomiyoliz hastalığına yakalanırken, bu hastalığın ölümcül sonuçlara yol açtığı vakaların sayısı da oldukça yüksek. Özellikle uzun mesafe koşucuları, spinning dersleri gibi yüksek yoğunluklu egzersiz yapan kişilerde bu hastalık gelişme riski taşır.

Bu olaylar, aşırı egzersiz yapmanın potansiyel tehlikelerine dikkat çekiyor ve doktorlar, sporcuları ve fitness tutkunlarını daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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