20 yaşındaki genç tek seferde 2 bin squat yaptı: Doktorlar ölümcül duruma karşı uyardı
Rusya'da yaşayan , spor salonunda yaptığı aşırı egzersiz sonucu ölümcül bir durumla karşılaşan 20 yaşındaki bir gencin hastaneye kaldırılması, doktorları aşırı fitness zorluklarına karşı uyarıda bulunmaya sevk etti. Kimliği henüz açıklanmayan genç, 2 bin squat hareketi yaparak büyük bir fitness hedefini tek seferde tamamlamaya karar vermişti. Ancak egzersiz sırasında bacaklarında hızla şişlik oluşmaya başladığı ve dayanılmaz ağrılar çekmeye başladığı bildirildi.
Semptomlar hızla kötüleşince acil servise kaldırılan gencin, yapılan tetkikler sonucunda "rabdomiyoliz" adı verilen bir kas hastalığına yakalandığı tespit edildi. Rabdomiyoliz, kasların hızla parçalanmasına neden olan nadir bir durumdur ve tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilir. Bu hastalık, kasların parçalanması sonucu açığa çıkan miyoglobin adlı bir proteinin böbreklere zarar vermesiyle akut böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.