20 yıl boyunca hastalarına yanlış teşhis koyan doktor, sigorta şirketlerini dolandırdı

ÖLÜMCÜL YAN ETKİLERE MARUZ BIRAKTI

Mahkemede sunulan kanıtlara göre; Zamora-Quezada, sigorta şirketlerini dolandırmak için hastalarına yanlış romatoid artrit teşhisi koydu.

Bu yanlış tanı, hastaların tedavi edilemez bir hastalıkları olduğuna inanmalarına neden oldu ve düzenli olarak doktorun muayenesinde tedavi görmelerini gerektirdi.

Zamora-Quezada, yanlış teşhislerin ardından hastalarına gereksiz tedaviler uyguladı. Tüm bu işlemler potansiyel olarak zararlı, hatta ölümcül yan etkilere sahipti.

Zamora-Quezada, bu pahalı hizmetler için ödeme alabilmek adına hasta kayıtlarını tahrif etti ve hastaların durumu hakkında sigorta şirketlerine gerçek dışı bilgi verdi.