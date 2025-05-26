20 yıl boyunca hastalarına yanlış teşhis koyan doktor, sigorta şirketlerini dolandırdı
ABD’nin Teksas eyaletinde, 20 yıl boyunca hastalarına yanlış teşhis koyan ve sigorta şirketlerini dolandıran romatolog, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD Adalet Bakanlığı Halkla İlişkiler Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Teksas’ın Mission şehrinde yaşayan romatolog Jorge Zamora-Quezada, 2000-2018 yılları arasında hastalarına yanlış kronik hastalık teşhisleri koyarak 118 milyon doların üzerinde sahte sağlık sigortası talebinde bulundu.
Quezada, sigorta şirketlerinden 28 milyon doların üzerinde ödeme aldığı "Sağlık hizmeti dolandırıcılığı" suçu nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Zamora-Quezada’ya hapis cezasının yanı sıra, 28 milyon 245 bin 454 dolar tazminat ödemesi ve 13 gayrimenkul, birer jet ile lüks aracın da dahil olduğu varlıklarına el konulmasına karar verildi.