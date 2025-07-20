20 yıl komada kaldıktan sonra öldü: "Uyuyan Prens" kimdir?

2005 yılından bu yana komada olan Prens Velid, kaza geçirdiğinde İngiltere'de askeri öğrenciydi.

20 yıl komada kaldıktan sonra öldü: "Uyuyan Prens" kimdir? - 1

Suudi Arabistan’da Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdülaziz El Suud, komada geçirdiği 20 yılı aşkın zamanın ardından hayatını kaybetti. 

Gulf News haber sitesinin aktardığına göre, kamuoyunda “Uyuyan Prens” olarak bilinen Prens Velid, 1990 yılında dünyaya geldi. Prens Halid bin Talal El Suud’un en büyük oğlu olan Prens Velid, 2005 yılında, henüz 15 yaşındayken İngiltere’nin başkenti Londra’da askeri bir öğrenci olarak eğitim gördüğü sırada ağır bir trafik kazası geçirdi. Kaza sebebiyle prensin beyninde hasar oluştu , Velid’in iç kanama geçirdiği tespit edildi.

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20 yıl komada kaldıktan sonra öldü: "Uyuyan Prens" kimdir? - 2

İNGİLTERE’DEN RİYAD’A GETİRİLDİ

The Times of India haber sitesinin paylaştığı bilgilere göre, 19 Temmuz’da hayatını kaybeden Prens Velid, kazanın ardından Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a getirildi.

Prense Riyad’daki Krali Abdülaziz Tıp Kenti’nde aralıksız bir şekilde tedavi ve bakım sağlanmaya başladı.

20 yıl komada kaldıktan sonra öldü: "Uyuyan Prens" kimdir? - 3

"KADERİNE SADECE ALLAH KARAR VEREBİLİR"

Suudi prense ABD’li ve İspanyalı uzman hekimler de tedavi uygulasa da kazadan sonra bilinci hiçbir zaman geri gelmedi ve komada tedavi görmeye devam etti. Prens zaman zaman parmak hareketleri gibi uyanabileceğine dair umut verse de bu mümkün olmadı.

Babası Prens Halid ise bu esnada oğlunun yaşam destek ünitesinden ayrılması yönündeki çağrıları reddederek oğlunun iyileşeceğine olan inancını dile getirdi. Halid, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, sadece Allah’ın oğlunun kaderine karar verme hakkı olduğunu söyledi.  

20 yıl komada kaldıktan sonra öldü: "Uyuyan Prens" kimdir? - 4

"UYUYAN PRENS"

Prens Velid’in 36 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya da dahil olmak üzere pek çok başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Prensin babası da X hesabından oğlunun siyah beyaz bir fotoğrafını paylaştı. Baba, "Allah'ın takdirine ve takdirine inanan kalplerle, derin bir üzüntü ve kederle, bugün vefat eden sevgili oğlumuz Prens El Velid bin Halid bin Talal bin Abdülaziz El Suud'un yasını tutuyoruz" diye yazdı. 

Prensin babası, bunun öncesinde  de sosyal medya hesabından oğlunun hastane yatağında bitkisel hayatta olduğu anların görüntülerini paylaşıyordu. 

Ölümünün ardından binlerce kişinin başsağlığı mesajı paylaştığı sosyal medya platformlarında “Uyuyan Prens” (#SleepingPrince) etiketi trend oldu. 

Prensin halen komada olduğu dönemde de pek çok kişi hastaneye gelerek dua ve desteklerini sunuyordu. 

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