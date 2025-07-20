20 yıl komada kaldıktan sonra öldü: "Uyuyan Prens" kimdir?

"KADERİNE SADECE ALLAH KARAR VEREBİLİR"

Suudi prense ABD’li ve İspanyalı uzman hekimler de tedavi uygulasa da kazadan sonra bilinci hiçbir zaman geri gelmedi ve komada tedavi görmeye devam etti. Prens zaman zaman parmak hareketleri gibi uyanabileceğine dair umut verse de bu mümkün olmadı.

Babası Prens Halid ise bu esnada oğlunun yaşam destek ünitesinden ayrılması yönündeki çağrıları reddederek oğlunun iyileşeceğine olan inancını dile getirdi. Halid, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, sadece Allah’ın oğlunun kaderine karar verme hakkı olduğunu söyledi.