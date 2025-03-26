20 yıl önce kendi kurmuştu: Prens Harry Afrika'daki yardım kuruluşundan istifa etmek zorunda kaldı

YASAL SÜRECE DÖNÜŞTÜ

Sussex Dükü Prens Harry, 20 yıl önce kurduğu Afrika yardım kuruluşu Sentebale'den istifa etti. Kuruluş içinde yaşanan anlaşmazlıkların ardından istifa kararı alan Prens Harry, "şokta" olduğunu ve "gerçekten kalbinin kırıldığını" söyledi.



Prens Harry ve Lesotho'nun kurucu ortağı Prens Seeiso, mütevelli heyetinin başkanı olan avukat Dr. Sophie Chandauka ile yaşanan anlaşmazlık sonrası patronluk görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Mütevelli heyeti, 2023'te atanan Chandauka'nın istifasını istemiş, ancak bu talep yasal bir sürece dönüşmüştü.