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20 yıl önce kendi kurmuştu: Prens Harry Afrika'daki yardım kuruluşundan istifa etmek zorunda kaldı

Sussex Dükü ve Sentebale'nin kurucu ortağı Prens Harry, örgüt içindeki çekişmeler nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

20 yıl önce kendi kurmuştu: Prens Harry Afrika'daki yardım kuruluşundan istifa etmek zorunda kaldı - 1

YASAL SÜRECE DÖNÜŞTÜ

Sussex Dükü Prens Harry, 20 yıl önce kurduğu Afrika yardım kuruluşu Sentebale'den istifa etti. Kuruluş içinde yaşanan anlaşmazlıkların ardından istifa kararı alan Prens Harry, "şokta" olduğunu ve "gerçekten kalbinin kırıldığını" söyledi.

Prens Harry ve Lesotho'nun kurucu ortağı Prens Seeiso, mütevelli heyetinin başkanı olan avukat Dr. Sophie Chandauka ile yaşanan anlaşmazlık sonrası patronluk görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Mütevelli heyeti, 2023'te atanan Chandauka'nın istifasını istemiş, ancak bu talep yasal bir sürece dönüşmüştü.

DÜNYA HABERLERİ

20 yıl önce kendi kurmuştu: Prens Harry Afrika'daki yardım kuruluşundan istifa etmek zorunda kaldı - 2

DIANA'NIN ONURUNA KURULAN YARDIM KURULUŞU

Prens Harry, annesi Galler Prensesi Diana'nın anısına 2006 yılında Lesotho'da Sentebale'yi kurmuştu. Kuruluş, Lesotho ve Botsvana'da yoksullukla mücadele eden ve HIV/AIDS ile yaşayan çocuklara destek sağlıyor.

Times gazetesine göre, anlaşmazlıkların temelinde yardım fonlarının Afrika'ya odaklanması konusundaki fikir ayrılıkları yer alıyor. Mütevelli heyeti, kuruluşun çıkarları doğrultusunda Chandauka'nın istifasını talep ederken, başkanın bu isteğe karşı dava açması süreci daha da karmaşık hale getirdi.

20 yıl önce kendi kurmuştu: Prens Harry Afrika'daki yardım kuruluşundan istifa etmek zorunda kaldı - 3

Prens Harry ve Prens Seeiso ortak açıklamalarında, "Bu mütevelli heyeti, personelin refahını göz önünde bulundurarak başkanın istifasını istemek zorunda kaldı. Buna karşılık başkan, bu gönüllü pozisyonda kalmak için yasal yollara başvurdu. Bu durum, zaten bozulan ilişkiyi daha da kötüleştirdi" ifadelerine yer verdiler.

20 yıl önce kendi kurmuştu: Prens Harry Afrika'daki yardım kuruluşundan istifa etmek zorunda kaldı - 4

"OLANLAR AKILMAZ"

Açıklamada ayrıca, "Olanlar akıl almaz. Bunu yapmak zorunda olduğumuz için şoktayız, ancak Sentebale'nin yararlanıcılarına karşı devam eden bir sorumluluğumuz var. Bu nedenle endişelerimizi Yardım Komisyonu ile paylaşacağız" denildi.

20 yıl önce kendi kurmuştu: Prens Harry Afrika'daki yardım kuruluşundan istifa etmek zorunda kaldı - 5

TOPLU İSTİFA ETTİLER

Eski mütevelli heyeti üyeleri Timothy Boucher, Mark Dyer, Audrey Kgosidintsi, Kelello Lerotholi ve Damian West, yönetim kurulu üyeliğinden oybirliğiyle istifa ettiklerini açıkladı. Yayınlanan bildiride, "Yönetim kurulu başkanına olan güven ve inancımızın kaybolması nedeniyle ileriye dönük başka bir yol göremiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

20 yıl önce kendi kurmuştu: Prens Harry Afrika'daki yardım kuruluşundan istifa etmek zorunda kaldı - 6

BAŞKANDAN SERT AÇIKLAMA

Chandauka ise yaptığı açıklamada, "Sentebale'de yaptığım her şey, organizasyonun bütünlüğünü ve hizmet verdiğimiz gençlerin çıkarlarını korumak içindir. Eylemlerim, adalet ve eşit muamele ilkeleriyle şekillendi" dedi.

20 yıl önce kendi kurmuştu: Prens Harry Afrika'daki yardım kuruluşundan istifa etmek zorunda kaldı - 7

Başkan ayrıca, "Bu dünyada, sanki kanunların üstündeymiş gibi davranan ve insanlara kötü davranan kişiler var. Ardından da mağdur rolüne bürünüp medyayı kullanarak gerçekleri çarpıtmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Sentebale'nin gelecekteki yönetim yapısı ve atılacak adımlarla ilgili 25 Mart 2025'te bir duyuru yapılması bekleniyor.

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