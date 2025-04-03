200 milyonda bir görülen hastalık: Yaşama şansı yüzde 15

Uzmanlar, anneye gebeliği sonlandırmayı önerdi ancak genç çift, her şeye rağmen umudunu kaybetmedi. 2024'ün Mart ayında dünyaya gelen bebeğe, ''Albert'' adı verildi. 18 saatlik bir açık kalp ameliyatı geçiren Albert, aylarca hastanede yattı.

The Mirror'da yer alan habere göre; Albert şimdilerde tüple beslense de, yaşıtları gibi hareket edebiliyor ve konuşabiliyor. Graham ve Charlene çifti, oğullarının sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü gördükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.