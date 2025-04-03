200 milyonda bir görülen hastalık: Yaşama şansı yüzde 15
5 aylık hamile olan Charlene Hutchison, bebeğinin 200 milyonda bir görülen kalp hastalığına sahip olduğunu öğrenince dünyası başına yıkıldı.
İskoçya'nın Edinburgh kentinde yaşayan Graham ve Charlene çiftinin bebeklerinin, aort arkı (IAA) adı verilen hastalık nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu tespit edildi.
Talihsiz bebeğin, büyük atardamarların transpozisyonu (TGA) adı verilen bir başka tehlikeli hastalığa daha sahip olduğu belirlendi.
Doktorlar, bebeğin kalbini düzgün bir şekilde çalıştırabilmenin oldukça zor olduğunu söylediler. Ayrıca doğumdan sonra hayatta kalıp kalamayacağı da belirsizdi.