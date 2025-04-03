200 milyonda bir görülen hastalık: Yaşama şansı yüzde 15

5 aylık hamile olan Charlene Hutchison, bebeğinin 200 milyonda bir görülen kalp hastalığına sahip olduğunu öğrenince dünyası başına yıkıldı.

200 milyonda bir görülen hastalık: Yaşama şansı yüzde 15 - 1

İskoçya'nın Edinburgh kentinde yaşayan Graham ve Charlene çiftinin bebeklerinin, aort arkı (IAA) adı verilen hastalık nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu tespit edildi.

Talihsiz bebeğin, büyük atardamarların transpozisyonu (TGA) adı verilen bir başka tehlikeli hastalığa daha sahip olduğu belirlendi.

Doktorlar, bebeğin kalbini düzgün bir şekilde çalıştırabilmenin oldukça zor olduğunu söylediler. Ayrıca doğumdan sonra hayatta kalıp kalamayacağı da belirsizdi. 

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200 milyonda bir görülen hastalık: Yaşama şansı yüzde 15 - 2

Uzmanlar, anneye gebeliği sonlandırmayı önerdi ancak genç çift, her şeye rağmen umudunu kaybetmedi. 2024'ün Mart ayında dünyaya gelen bebeğe, ''Albert'' adı verildi. 18 saatlik bir açık kalp ameliyatı geçiren Albert, aylarca hastanede yattı.

The Mirror'da yer alan habere göre; Albert şimdilerde tüple beslense de, yaşıtları gibi hareket edebiliyor ve konuşabiliyor. Graham ve Charlene çifti, oğullarının sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü gördükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

200 milyonda bir görülen hastalık: Yaşama şansı yüzde 15 - 3

IAA NEDİR?

Aort arkı (IAA), aortanın kalpten çıkıp vücuda kan pompalamak için ayrıldığı, ana arterin eğrisel kısmına verilen isimdir. Aorta, kalpten çıkarken üç ana bölümden geçer: aort kökü, aort arkı ve aort desendens.

Aort arkı, aortanın üst kısmında, kalbin sol ventrikülünden çıkan ve vücuttaki birçok hayati organa kan taşıyan ana damar olarak işlev görür.

200 milyonda bir görülen hastalık: Yaşama şansı yüzde 15 - 4

Aort arkındaki anormallikler, çeşitli kalp rahatsızlıklarına yol açabilir. Bu anormallikler, doğuştan olabileceği gibi, yaşla birlikte gelişen hastalıklar da olabilir. Aort arkı daralması veya aort arkının ters gelişimi gibi durumlar, kan akışını engelleyerek sağlık sorunlarına yol açabilir.

200 milyonda bir görülen hastalık: Yaşama şansı yüzde 15 - 5

TGA NEDİR?

Kalpte doğuştan gelen bir yapı bozukluğu olan TGA, kalbin büyük atardamarlarının ters dönmesi durumudur. Normalde, sağ ventrikülden çıkan pulmoner arter akciğerlere kan taşırken, sol ventrikülden çıkan aort vücuda oksijenli kan taşır. Ancak TGA'da iki damar yer değiştirmiştir.

Pulmoner arter, sol ventrikülden çıkar ve oksijensiz kanı akciğerlere gönderir. Bu durum, oksijenlenmiş kanın vücuda ve oksijensiz kanın akciğerlere gitmesine neden olur.

Semptomlar:

Doğumdan kısa süre sonra solunum sıkıntısı ve morarma (siyanoz) gözlemlenir.

Bebekler genellikle hızla nefes alır ve doğrudan tedavi gerektirir.

TGA genellikle cerrahi müdahale ile düzeltilir. Erken tanı ve tedavi, hayati önem taşır.

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