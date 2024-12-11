200 yıllık Hindu geleneği: Dünyanın en kanlı bayramı başladı
Nepal'de her beş yılda bir düzenlenen ve hayvanların toplu olarak kurban edilmesini içeren Gadhimai bayramı, bu sene de başladı. Dünyanın her yerinden hayvan aktivistleri, bu geleneğe tepki gösteriyor. Bayrama karşı kampanyaya 2009'da başlayan aktivistler, o sene 500 bine yakın hayvanın öldürüldüğünü iddia ediyor. Hindu inancına göre Tanrıça Gadhimai adına hayvan kurban etmek kutsal kabul ediliyor. 2016'da Nepal Yüksek Mahkemesi, 200 yılı aşkın geçmişi olan bayramın sonlanması için harekete geçti.
HER 5 YILDA BİR DÜZENLENİYOR
Nepal'de toplu hayvan kurban etme festivali devam ediyor.
Hayvan hakları aktivistleri, her beş yılda bir düzenlenen ve geleneksel olarak toplu kurbanlarla son bulan festival kapsamında binlerce hayvanın öldürüldüğünü iddia ediyor.