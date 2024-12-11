200 yıllık Hindu geleneği: Dünyanın en kanlı bayramı başladı

Nepal'de her beş yılda bir düzenlenen ve hayvanların toplu olarak kurban edilmesini içeren Gadhimai bayramı, bu sene de başladı. Dünyanın her yerinden hayvan aktivistleri, bu geleneğe tepki gösteriyor. Bayrama karşı kampanyaya 2009'da başlayan aktivistler, o sene 500 bine yakın hayvanın öldürüldüğünü iddia ediyor. Hindu inancına göre Tanrıça Gadhimai adına hayvan kurban etmek kutsal kabul ediliyor. 2016'da Nepal Yüksek Mahkemesi, 200 yılı aşkın geçmişi olan bayramın sonlanması için harekete geçti.

200 yıllık Hindu geleneği: Dünyanın en kanlı bayramı başladı - 1

HER 5 YILDA BİR DÜZENLENİYOR

Nepal'de toplu hayvan kurban etme festivali devam ediyor.

Hayvan hakları aktivistleri, her beş yılda bir düzenlenen ve geleneksel olarak toplu kurbanlarla son bulan festival kapsamında binlerce hayvanın öldürüldüğünü iddia ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

200 yıllık Hindu geleneği: Dünyanın en kanlı bayramı başladı - 2

"DEHŞET VERİCİ BİR KAN BANYOSU"

Aktivistler, Nepal hükümetine "dehşet verici bir kan banyosu" olarak adlandırdıkları festivali durdurması çağrısında bulundu.

Her 5 yılda bir düzenlenen Gadhimai bayramı, 8-15 Aralık'ta on binlerce keçi, koyun, manda, tavuk, fare ve kuşun topluca kurban edilmesi anlamına geliyor.

200 yıllık Hindu geleneği: Dünyanın en kanlı bayramı başladı - 3

YÜZ BİNLERCE HAYBAN ÖLÜYOR

Humane Society International India'ya göre 2019'da en az 250 bin hayvan öldü.

Bayrama karşı kampanyaya 2009'da başlayan aktivistler, o sene 500 bine yakın hayvanın öldürüldüğünü iddia ediyor.

200 yıllık Hindu geleneği: Dünyanın en kanlı bayramı başladı - 4

HİNDİSTAN'DA DA POPÜLER

Hindu inancına göre Tanrıça Gadhimai adına hayvan kurban etmek kutsal kabul ediliyor.

Bu geleneğin şans getirdiğine ve dileklerin gerçekleşmesini sağladığına inanılıyor. Ayrıca erkek çocuğu olanlar da bu ritüeli gerçekleştiriyor.

Bu bayram Hindistan'da da oldukça popüler.

200 yıllık Hindu geleneği: Dünyanın en kanlı bayramı başladı - 5

NEPAL MAHKEMESİ HAREKETE GEÇTİ

2016'da Nepal Yüksek Mahkemesi, 200 yılı aşkın geçmişi olan bayramın sonlanması için harekete geçti.

Aktivistler, Nepal sınırında Hindistan polisiyle birlikte çalışarak hayvanların kurban edilmek üzere tapınağa taşınmasına engel oluyor.

200 yıllık Hindu geleneği: Dünyanın en kanlı bayramı başladı - 6

HAYVANLAR HİNDİSTAN'DAN GİRİYOR

Hindistan Yüksek Mahkemesi 2014'te, sınırda hayvan kaçakçılığının engellenmesini emretti.

Nepal Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Sneha Shrestha, hayvanların yüzde 80'i Hindistan'dan geldiği için bu önlemin önemli olduğunu vurguluyor.

200 yıllık Hindu geleneği: Dünyanın en kanlı bayramı başladı - 7
200 yıllık Hindu geleneği: Dünyanın en kanlı bayramı başladı - 8
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