200 yıllık Hindu geleneği: Dünyanın en kanlı bayramı başladı

HER 5 YILDA BİR DÜZENLENİYOR

Nepal'de toplu hayvan kurban etme festivali devam ediyor.

Hayvan hakları aktivistleri, her beş yılda bir düzenlenen ve geleneksel olarak toplu kurbanlarla son bulan festival kapsamında binlerce hayvanın öldürüldüğünü iddia ediyor.