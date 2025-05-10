200 yıllık tarihiyle yaşayan müze: Matrah Çarşısı
Umman'daki 200 yıllık Matrah Çarşısı, kendine has yapısı ve rengarenk dükkanlarıyla ülkenin en önemli kültürel simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.
Umman Denizi kıyısında ve başkent Maskat'ta yer alan dar sokaklar ve kapalı revaklar arasında sıralanmış yüzlerce dükkanın yer aldığı tarihi çarşı, ziyaretçilere zengin ve geleneksel ürünler sunuyor.
Çarşıyı ziyaret edenler; kumaş, elbise, bakır eşyalar ve antika ürünler bulabilirken, Umman tatlılarını keşfetme ve tütsülerini tanıma fırsatı da buluyor.
Ayrıca, kuyumcular ve mücevher satıcılarını da barındıran çarşı yeni evli çiftlerin de uğrak mekanı olarak biliniyor.