200 yıllık tarihiyle yaşayan müze: Matrah Çarşısı

STRATEJİK VE TARİHİ KONUM

Çarşı, adını bulunduğu Umman'ın Matrah Kornişi (Sahili) mevkisinden alıyor. Bu özelliği Matrah Çarşısı'na ülkenin kimliğini yansıtan estetik ve mimari bir özellik kazandırıyor.

Matrah Çarşısı'nın çok sayıda tarihi eserle çevrili olması ona kültürel bir derinlik kazandırırken, aynı zamanda eski şehrin canlı bir merkezi olarak göze çarpıyor.

Deniz yoluna bakan bir kapıdan şehrin eski mahallelerine kadar uzanan çarşı, dar ve üstü kapalı geçitleriyle ziyaretçileri yaz sıcağından korumakla birlikte keyifli bir alışveriş ortamı sağlıyor.