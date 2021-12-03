2021 yılı ‘Avrupa Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu: Listede iki Türk kökenli kadın var

Avrupa’daki toplumsal olaylara etkileri göz önüne alınarak verilen ‘Avrupa Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen törende, yaklaşık 20 yıl boyunca Avrupa’nın en önemli liderlerinin başında gelen ve yeni dönem ile birlikte siyasetten ayrılacak olan Angela Merkel ödül kazanırken, listede dünyada ilk onaylanan corona virüs aşısını geliştiren Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci ve Almanya’da yaptığı girişimlerle öne çıkan iş insanı Tijen Onaran da yer aldı.

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 12:01 | Son Güncelleme : 03.12.2021 - 12:05

2021 yılı ‘Avrupa Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu: Listede iki Türk kökenli kadın var - 1

2021 yılının ‘ Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu.

İlk olarak 2016 yılında verilen ve kadınların Avrupa’da mesleki ilerlemeye yardımcı olma, toplumsal olaylar üzerindeki etkilerini ölçme gibi kriterlerin göz önüne alındığı ödüllerde yaklaşık 20 yıldır dünyanın en etkili kadınlarından olan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 'Güçte ' ödülünü kazandı. 

2021 yılı ‘Avrupa Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu: Listede iki Türk kökenli kadın var - 2

Angela Merkel ile birlikte, yaklaşık 1,5 yıldır hayatımızı derinden etkileyen corona virüse karşı geliştirilen aşıda başrol oynayan Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci ve Almanya’da yaptığı girişimlerle öne çıkan Tijen Onaran, ‘İşte kadın’ ödülünü aldı.

İşte törende ödül alan kadınlar:

2021 yılı ‘Avrupa Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu: Listede iki Türk kökenli kadın var - 3

GÜÇTE KADIN - AVRUPA'DA GÖSTERİLEN SİYASİ LİDERLİK

KAUTHAR BOUCHALLİKHT

Hollanda tarihinin ilk tesettürlü milletvekili

2021 yılı ‘Avrupa Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu: Listede iki Türk kökenli kadın var - 4

ANGELA MERKEL

Almanya Başbakanı

2021 yılı ‘Avrupa Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu: Listede iki Türk kökenli kadın var - 5

SİLVİA COSTA

İtalya Hükümeti Olağanüstü Komiseri

2021 yılı ‘Avrupa Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu: Listede iki Türk kökenli kadın var - 6

İŞTE KADIN - GİRİŞİMCİLİK

ÖZLEM TÜRECİ

Doktor, öğretim görevlisi ve girişimci 

2021 yılı ‘Avrupa Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu: Listede iki Türk kökenli kadın var - 7

ANNE NEGRE

Avukat

2021 yılı ‘Avrupa Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu: Listede iki Türk kökenli kadın var - 8

TİJEN ONARAN

Kadın girişimci ve CEO

2021 yılı ‘Avrupa Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu: Listede iki Türk kökenli kadın var - 9

EYLEMDE KADIN - AVRUPA'DA DÜZENLENEN EYLEMLER

JENNY RASCHE

Çocuklara yardım derneği kurucusu ve başkanı

2021 yılı ‘Avrupa Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu: Listede iki Türk kökenli kadın var - 10

INETA ZİEMELE

 Avrupa Birliği Adalet Divanı Yargıcı

2021 yılı ‘Avrupa Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu: Listede iki Türk kökenli kadın var - 11

GİNA MİLLER 

Brexit Karşıtı kampanya düzenleyen aktivist

2021 yılı ‘Avrupa Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu: Listede iki Türk kökenli kadın var - 12

GENÇ KADIN - AVRUPA’DA 15-30 YAŞ ARASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

GRETA THUNBERG

İsveçli iklim değişikliği aktivisti

2021 yılı ‘Avrupa Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu: Listede iki Türk kökenli kadın var - 13

ZORANA MİLOVANOVİC

Sırbistan’da Avrupa hareketi proje müdürü

2021 yılı ‘Avrupa Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu: Listede iki Türk kökenli kadın var - 14

ZAHRA KARİMY

Kadın ve çocuk hakları aktivisti

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