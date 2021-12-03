2021 yılı ‘Avrupa Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu: Listede iki Türk kökenli kadın var

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 12:01 | Son Güncelleme : 03.12.2021 - 12:05
2021 yılının ‘Avrupa Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu.
İlk olarak 2016 yılında verilen ve kadınların Avrupa’da mesleki ilerlemeye yardımcı olma, toplumsal olaylar üzerindeki etkilerini ölçme gibi kriterlerin göz önüne alındığı ödüllerde yaklaşık 20 yıldır dünyanın en etkili kadınlarından olan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 'Güçte Kadın' ödülünü kazandı.
Angela Merkel ile birlikte, yaklaşık 1,5 yıldır hayatımızı derinden etkileyen corona virüse karşı geliştirilen aşıda başrol oynayan Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci ve Almanya’da yaptığı girişimlerle öne çıkan Tijen Onaran, ‘İşte kadın’ ödülünü aldı.
İşte törende ödül alan kadınlar:
KAUTHAR BOUCHALLİKHT
Hollanda tarihinin ilk tesettürlü milletvekili
Almanya Başbakanı
İtalya Hükümeti Olağanüstü Komiseri
ÖZLEM TÜRECİ
Doktor, öğretim görevlisi ve girişimci
Avukat
Kadın girişimci ve CEO
JENNY RASCHE
Çocuklara yardım derneği kurucusu ve başkanı
Avrupa Birliği Adalet Divanı Yargıcı
Brexit Karşıtı kampanya düzenleyen aktivist
GRETA THUNBERG
İsveçli iklim değişikliği aktivisti
Sırbistan’da Avrupa hareketi proje müdürü
Kadın ve çocuk hakları aktivisti