2021 yılı ‘Avrupa Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu: Listede iki Türk kökenli kadın var

2021 yılının ‘Avrupa Kadını Ödülleri’ sahiplerini buldu.

İlk olarak 2016 yılında verilen ve kadınların Avrupa’da mesleki ilerlemeye yardımcı olma, toplumsal olaylar üzerindeki etkilerini ölçme gibi kriterlerin göz önüne alındığı ödüllerde yaklaşık 20 yıldır dünyanın en etkili kadınlarından olan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 'Güçte Kadın' ödülünü kazandı.