2021 yılının Doğa fotoğrafları belli oldu

Haberler - ntv.com.tr 30.12.2021 - 15:30 | Son Güncelleme : 31.12.2021 - 08:13
Yarışmada manzara kategorisini Rus Denis Budkov kazandı. Budkov, Rusya'daki Kamçatka doğal parkındaki en yüksek ve en aktif yanardağ olan, Unesco dünya mirası alanı Kamçatka yanardağının bir parçası olan Klyuchevskoy'un patlamasını fotoğraflayarak kazandı.
Avusturyalı Rupert Kogler, memleketi Linz’de çektiği fotoğrafla yılın bitki fotoğrafı yarışmasını kazandı.
Josef Friedhuber'in Chimanuka adlı vahşi gümüş sırtlı goril fotoğrafı, Memeliler kategorisinin kazananı oldu. Avusturyalı fotoğrafçı Friedhuber bu fotoğrafı "yoğun ormanda yaklaşık iki saatlik zorlu yürüyüşün" ardından çektiğini söyledi.
İtalyan fotoğrafçı Georg Kantioler tarafından çekilen bu kare, İtalya'daki Geisler Dolomit sıradağlarının bir parçası olan "Fermeda-Kuleleri"ni gösteriyor.
Kenyalı vahşi yaşam fotoğrafçısı ve görüntü yönetmeni Clement Kiragu, bir dişi aslanın bu güçlü fotoğrafını Kenya ve Tanzanya'dan geçen Mara Nehri kıyısında çekti.
Fotoğraf, siyah Beyaz kategorisinde büyük beğeni topladı.
Aare Udras'ın genç bir kurdun fotoğrafı, Memeliler kategorisinde ikinci oldu.
Bu Udras’ın memleketi Estonya'da bir ormanda çekilirken, resmi çekmenin yaklaşık altı ila yedi ay sürdüğü aktarıldı.
Rus fotoğrafçı Dmitry Kokh tarafından çekilen fotoğraf, Sualtı kategorisinde ikinciyi oldu.
Fotoğrafta, Kokh'un 'yabani yunuslarla yüzmek için dünyanın en iyi yerlerinden biri' olarak tanımladığı Mısır kıyılarındaki Kızıldeniz'de, Sataya Resifi olarak da bilinen Sataya Resifi'nde yüzen yunuslar görülüyor.
Tokyo, Harajuku'da yoğun bir ara sokakta, Japonya'nın en popüler su samuru kafesini bulacaksınız. Burada, küçük bir cam tankta üç Asya küçük pençeli su samuru sergileniyor.
ABD'li fotoğrafçı Andrew Upton, bu su samurlarından birinin kafede atıştırmalık bir şeyler yediğini gösteren kareyle ödül kazandı.
Alman fotoğrafçı Tobias Friedrich tarafından çekilen fotoğraf, Sualtı kategorisinde büyük beğeni toplayan bu hayranlık uyandıran çekim, Grönland'daki Tasiilaq kasabası yakınlarındaki bir buzdağının altından yüzen Anna von Boetticher adlı bir serbest dalıcıyı gösteriyor.
Fred Hazelhoff Ödülü, Arizona'daki Superstition Dağları'nın eteğinde bir yuvarlak kuyruklu yer sincabı ailesini konu alan 'Duygusal Menzil' serisiyle ABD'li fotoğrafçı Lea Lee Inoue'ye gitti.
'De Lage Landen'in Doğası' kategorisinin galibi Amsterdam'da bir doğa koruma alanı olan Amsterdamse Waterleidingduinen'de çekilen fotoğrafın arkasında Hollandalı fotoğrafçı Andius Teijgeler var.
Kuşlar kategorisinde Polonyalı fotoğrafçı Tomasz Szpila'nın 'Devekuşu Anaokulu' fotoğrafı büyük beğeni topladı.
Manzara kategorisinde büyük beğeni toplayan bu fotoğrafı Çek fotoğrafçı Michal Krause çekti.
Fotoğraf, Kuzey Kutbu'ndaki bir Norveç takımadası olan Svalbard'da "donmuş bir körfezin arkasındaki pembe ışıklı dağları" gösteriyor.
Yılın Doğa Fotoğrafçısı ödülünü kazanan fotoğraf, Terje Kolaas tarafından çekildi.
Norveç Trondheimfjord'da süzülen kazların drone ile çekilmesiyle oluşan fotoğraf, ayrıca yarışmanın Kuş kategorisinde birinci oldu.