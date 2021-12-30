2021 yılının Doğa fotoğrafları belli oldu

Tokyo, Harajuku'da yoğun bir ara sokakta, Japonya'nın en popüler su samuru kafesini bulacaksınız. Burada, küçük bir cam tankta üç Asya küçük pençeli su samuru sergileniyor.

ABD'li fotoğrafçı Andrew Upton, bu su samurlarından birinin kafede atıştırmalık bir şeyler yediğini gösteren kareyle ödül kazandı.