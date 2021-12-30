2021 yılının Doğa fotoğrafları belli oldu

2021 yılının Doğa Fotoğrafçısı yarışmasında kazanan fotoğraflar açıklandı. Bu yıl, 'doğanın güzelliğinin sevincini' yakalayan fotoğrafçıları kutlayan yarışma, jürinin 97 ülkeden 20 binden fazla fotoğraf arasından seçim yapmasıyla başvuru rekorunu kırdı. Yarışmayı, Norveç Trondheimfjord üzerinde süzülen kazların muhteşem drone çekimiyle Terje Kolaas kazandı. İşte 2021 yılının doğa fotoğrafları..

Haberler - ntv.com.tr 30.12.2021 - 15:30 | Son Güncelleme : 31.12.2021 - 08:13

2021 yılının Doğa fotoğrafları belli oldu - 1

MANZARA KATEGORİSİNİN KAZANANI

Yarışmada manzara kategorisini Rus Denis Budkov kazandı. Budkov, Rusya'daki Kamçatka doğal parkındaki en yüksek ve en aktif yanardağ olan, Unesco dünya mirası alanı Kamçatka yanardağının bir parçası olan Klyuchevskoy'un patlamasını fotoğraflayarak kazandı.

2021 yılının Doğa fotoğrafları belli oldu - 2

YILIN BİTKİ FOTOĞRAFI

Avusturyalı Rupert Kogler, memleketi Linz’de çektiği fotoğrafla yılın bitki fotoğrafı yarışmasını kazandı.

2021 yılının Doğa fotoğrafları belli oldu - 3

Josef Friedhuber'in Chimanuka adlı vahşi gümüş sırtlı goril fotoğrafı, Memeliler kategorisinin kazananı oldu. Avusturyalı fotoğrafçı Friedhuber bu fotoğrafı "yoğun ormanda yaklaşık iki saatlik zorlu yürüyüşün" ardından çektiğini söyledi.

2021 yılının Doğa fotoğrafları belli oldu - 4

İtalyan fotoğrafçı Georg Kantioler tarafından çekilen bu kare, İtalya'daki Geisler Dolomit sıradağlarının bir parçası olan "Fermeda-Kuleleri"ni gösteriyor.

2021 yılının Doğa fotoğrafları belli oldu - 5

Kenyalı vahşi yaşam fotoğrafçısı ve görüntü yönetmeni Clement Kiragu, bir dişi aslanın bu güçlü fotoğrafını Kenya ve Tanzanya'dan geçen Mara Nehri kıyısında çekti. 

Fotoğraf, siyah Beyaz kategorisinde büyük beğeni topladı.

2021 yılının Doğa fotoğrafları belli oldu - 6

Aare Udras'ın genç bir kurdun fotoğrafı, Memeliler kategorisinde ikinci oldu.

Bu Udras’ın memleketi Estonya'da bir ormanda çekilirken, resmi çekmenin yaklaşık altı ila yedi ay sürdüğü aktarıldı.

2021 yılının Doğa fotoğrafları belli oldu - 7

Rus fotoğrafçı Dmitry Kokh tarafından çekilen fotoğraf, Sualtı kategorisinde ikinciyi oldu.

Fotoğrafta, Kokh'un 'yabani yunuslarla yüzmek için dünyanın en iyi yerlerinden biri' olarak tanımladığı Mısır kıyılarındaki Kızıldeniz'de, Sataya Resifi olarak da bilinen Sataya Resifi'nde yüzen yunuslar görülüyor.

2021 yılının Doğa fotoğrafları belli oldu - 8

Tokyo, Harajuku'da yoğun bir ara sokakta, Japonya'nın en popüler su samuru kafesini bulacaksınız. Burada, küçük bir cam tankta üç Asya küçük pençeli su samuru sergileniyor.

ABD'li fotoğrafçı Andrew Upton, bu su samurlarından birinin kafede atıştırmalık bir şeyler yediğini gösteren kareyle ödül kazandı.

2021 yılının Doğa fotoğrafları belli oldu - 9

Alman fotoğrafçı Tobias Friedrich tarafından çekilen fotoğraf, Sualtı kategorisinde büyük beğeni toplayan bu hayranlık uyandıran çekim, Grönland'daki Tasiilaq kasabası yakınlarındaki bir buzdağının altından yüzen Anna von Boetticher adlı bir serbest dalıcıyı gösteriyor.

2021 yılının Doğa fotoğrafları belli oldu - 10

Fred Hazelhoff Ödülü, Arizona'daki Superstition Dağları'nın eteğinde bir yuvarlak kuyruklu yer sincabı ailesini konu alan 'Duygusal Menzil' serisiyle ABD'li fotoğrafçı Lea Lee Inoue'ye gitti.

2021 yılının Doğa fotoğrafları belli oldu - 11
2021 yılının Doğa fotoğrafları belli oldu - 12
2021 yılının Doğa fotoğrafları belli oldu - 13

'De Lage Landen'in Doğası' kategorisinin galibi Amsterdam'da bir doğa koruma alanı olan Amsterdamse Waterleidingduinen'de çekilen fotoğrafın arkasında Hollandalı fotoğrafçı Andius Teijgeler var.

2021 yılının Doğa fotoğrafları belli oldu - 14

Kuşlar kategorisinde Polonyalı fotoğrafçı Tomasz Szpila'nın 'Devekuşu Anaokulu' fotoğrafı büyük beğeni topladı.

2021 yılının Doğa fotoğrafları belli oldu - 15

Manzara kategorisinde büyük beğeni toplayan bu fotoğrafı Çek fotoğrafçı Michal Krause çekti.

Fotoğraf, Kuzey Kutbu'ndaki bir Norveç takımadası olan Svalbard'da "donmuş bir körfezin arkasındaki pembe ışıklı dağları" gösteriyor.

2021 yılının Doğa fotoğrafları belli oldu - 16

Yılın Doğa Fotoğrafçısı ödülünü kazanan fotoğraf, Terje Kolaas tarafından çekildi. 

Norveç Trondheimfjord'da süzülen kazların drone ile çekilmesiyle oluşan fotoğraf, ayrıca yarışmanın Kuş kategorisinde birinci oldu.

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