2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var
İngiltere merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor, 2021 yılının en çekici şehirleri listesini yayımladı. Şehirlerin, Covid-19 ile mücadelesi, altyapısı, sürdürülebilirliği, ekonomisi, sakinleri için yaşam kalitesini korurken turistleri cezbetmesi ve ağırlamanın zorluklarıyla başa çıkması göz önüne alınarak hazırlanan listede İstanbul da yer alıyor. İşte 2021 yılının en çekici 20 şehri..
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