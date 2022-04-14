2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var

İngiltere merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor, 2021 yılının en çekici şehirleri listesini yayımladı. Şehirlerin, Covid-19 ile mücadelesi, altyapısı, sürdürülebilirliği, ekonomisi, sakinleri için yaşam kalitesini korurken turistleri cezbetmesi ve ağırlamanın zorluklarıyla başa çıkması göz önüne alınarak hazırlanan listede İstanbul da yer alıyor. İşte 2021 yılının en çekici 20 şehri..

Haberler - ntv.com.tr 14.04.2022 - 12:22

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 1

1. PARİS

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 2

2. DUBAİ

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 3

3. AMSTERDAM

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 4

4. MADRİD

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 5

5. ROMA

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 6

6. BERLİN

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 7

7. NEW YORK

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 8

8. LONDRA

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 9

9. MÜNİH

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 10

10. BARSELONA

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 11

11. VİYANA

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 12

12. MİLANO

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 13

13. PRAG

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 14

14. LOS ANGELES

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 15

15. TOKYO

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 16

16. DUBLİN

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 17

17. LİZBON

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 18

18. FRANKFURT

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 19

19. ZÜRİH

2021 yılının en çekici şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 20

20. İSTANBUL  

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