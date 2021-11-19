2021 yılının en iyi peyniri seçildi

Beş kıtada 40’tan fazla ülkeden 4 bin 79 oyun kullanıldığı yarışmada, Quesos y Besos (Peynirler ve Öpücükler) ticari adını kullanan bir peynir üreticisinden Olavidia adlı peynir 103 oy alarak ilk sırayı aldı.

Fransız Fromagerie Berthaut tarafından üretilen yumuşak bir peynir ise yarışmayı uzun süre birinci sırada götürmesine rağmen 98 oyla ikinci oldu.