2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var

Küresel Güç Şehir Endeksi (GPCI), 2021 yılı için en yaşanabilir şehirler listesini açıkladı. Listede ilk sırayı İngiltere’nin başkenti Londra alırken, ABD’nin New York şehri 2’nci, Japonya’nın başkenti Tokyo ise 3’üncü oldu.

Haberler - ntv.com.tr 24.11.2021 - 16:02

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 1

Küresel Güç Endeksi (GPCI) 2021 yılı listesinde ilk 3 sırada yer alan Londra, New York ve Tokyo dünyanın en yaşanılabilir şehirleri seçildi.

Japonya merkezli Mori Vakfı'na bağlı Kentsel Stratejiler Enstitüsü tarafından hazırlanan Global Power City Index'in (Küresel Güç Şehir Endeksi) 2021 raporu belli oldu.

metropollerini ekonomi, ar-ge, kültürel etkileşim, yaşanabilirlik, çevre ve erişilebilirlik gibi 6 temel alanda 70 göstergeyi inceleyerek mercek altına alan listede Londra birinciliği elde ederken, onu New York ve Tokyo takip etti.

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 2

2008'DEN BU YANA YAPILIYOR

Bu yıl Covid-19 pandemisi süresince sunulan esnek çalışma koşullarının da hesaba katıldığı listede Paris dördüncü sırayı alırken, Singapur ise beşinciliği elde etti. En yaşanılabilir ilk 5 şehir geçen seneki listeye göre değişmeden kalırken, toplam 48 kentin değerlendirildiği listede 34. oldu.

çapındaki büyük şehirlerin rekabet gücünü kapsamlı bir şekilde ölçmek için ilk olarak 2008'de hazırlanan GPCI değerlendirme sürecinde farklı alanlardan uzman ve akademisyenler yer alıyor. Her yıl güncellenen liste dünyanın en yaşanılabilir kentlerini belirliyor.

İşte dünyanın en yaşanabilir 40 şehri:

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 3

1. LONDRA - İNGİLTERE

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 4

2. NEW YORK - ABD

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 5

3. TOKYO - JAPONYA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 6

4. PARİS - FRANSA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 7

5. SİNGAPUR

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 8

6. AMSTERDAM - HOLLANDA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 9

7. BERLİN - ALMANYA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 10

8. SEUL - GÜNEY KORE

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 11

9. MADRİD - İSPANYA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 12

10. ŞANGAY - ÇİN

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 13

11. MELBOURNE - AVUSTRALYA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 14

12. SİDNEY - AVUSTRALYA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 15

13. HONG KONG

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 16

14. DUBAİ - BAE

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 17

15. KOPENHAG - DANİMARKA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 18

16. LOS ANGELES - ABD

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 19

17. PEKİN - ÇİN

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 20

18. BARCELONA - İSPANYA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 21

19. VİYANA - AVUSTURYA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 22

20. TORONTO - KANADA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 23

21. ZÜRİH - İSVİÇRE

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 24

22. STOCKHOLM - İSVEÇ

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 25

23. SAN FRANCİSCO - ABD

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 26

24. BRÜKSEL - BELÇİKA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 27

25. FRANKFURT - ALMANYA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 28

26. CHİCAGO - ABD

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 29

27. BOSTON - ABD

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 30

28. DUBLİN - İRLANDA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 31

29. VANCOUVER - KANADA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 32

30. HELSİNKİ - FİNLANDİYA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 33

31. GENOA - İTALYA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 34

32. MOSKOVA - RUSYA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 35

33. MİLANO - İTALYA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 36

34. İSTANBUL - TÜRKİYE

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 37

35. BANGKOK - TAYLAND

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 38

36. OSAKA - JAPONYA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 39

37. WASHİNGTON - ABD

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 40

38. TAİPEİ - TAYVAN

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 41

39. KUALA LUMPUR - MALEZYA

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da var - 42

40. BUENOS AİRES - ARJANTİN

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