2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor

Geçtiğimiz Cuma günü ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından 2021 yılının ilk tropikal kasırgası olarak adlandırılan Elsa Kasırgası’nın Küba sahillerine ulaştığı açıklandı. Fırtınanın sele yol açması beklenen yerleşimlerdeki 180 bini kişinin tahliye edildiği kasırganın hızı saatte 100 kilometreye ulaştı. Fırtınanın bugün ABD'nin güneydoğu kıyılarına hareket etmesi bekleniyor.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 05.07.2021 - 11:53

2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 1

Geçtiğimiz günlerde ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından 2021 yılının ilk tropikal kasırgası olarak açıklanan Elsa Kasırgası, hız kesmeden devam ediyor.

2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 2

Atlas Okyanusu üzerinde 2021 yılının ilk tropikal kasırgası olan Elsa’nın Barbados Adaları'nın yaklaşık 65 kilometre batısında oluştuğunu belirtilmişti.

2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 3

Elsa’nın Puerto Riko, Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Küba’ya doğru saatte 120 kilometre hızla ilerlediği ve önümüzdeki salı  Florida’ya ulaşmasının beklendiği kaydedilmişti.

2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 4

Ulusal Kasırga Merkezinden kıdemli uzman Jack Beven, Elsa’nın Karayip Adaları'nı vurduktan sonra zayıflama ihtimali olduğunu dikkati çekerek, “Yine de Florida’nın bazı bölümlerinde önümüzdeki hafta başlarında sahilde fırtına kabarması, aşırı fırtına ve yağış etkisi riski var" uyarısında bulunmuştu.

2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 5

KÜBA SAHİLLERİNE ULAŞTI

Atlantik Okyanusu'nda ortaya çıkan Elsa fırtınası, Karayip adalarının ardından Küba'ya ulaştı.

2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 6

Küba hükümetinden yapılan açıklamada, fırtınanın bugün sabah saatlerinde güney sahillerine ulaştığı öğle itibarıyla adanın merkezine ağır yağış bırakmasının beklendiğini belirtildi.

2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 7

Hükümet, fırtınanın sele yol açması beklenen yerleşimlerdeki 180 bini kişi tahliye etmişti.

2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 8

Saatteki hızı 100 kilometreyi aşan rüzgarlar taşıyan fırtına Karayipler'de Küçük Antil adaları ile Haiti ve Dominik Cumhuriyeti çevresini etkilemişti.

2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 9

Fırtınanın yol açtığı şiddetli rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde iki, St Lucia'da bir kişi hayatını kaybetmişti.

2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 10

ABD'YE HAREKET ETMESİ BEKLENİYOR

Fırtınanın bugün Küba'dan geçtikten sonra ABD'nin güneydoğu kıyılarına hareket etmesi bekleniyor.
2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 11

ELSA KASIRGASI'NDAN KARELER..

2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 12
2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 13
2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 14
2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 15
2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 16
2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 17
2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 18
2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 19
2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 20
2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 21
2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 22
2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 23
2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 24
2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor - 25

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