2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı

Almanya'nın kuzeyindeki Hamburg'un da sert bir düşüş yaşadığı, 34 sıra gerileyerek 47. olduğu ifade edildi.

Ayrıca, "Dünyadaki şehirler artık pandemi başlamadan öncekinden çok daha az yaşanabilir durumda ve Avrupa gibi bölgelerin özellikle sert darbe aldığını gördük" ifadeleri kullanıldı.

2021 yılında dünyanın en yaşanabilir 10 şehri şu şekilde sıralandı: