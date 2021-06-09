2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı

Yeni Zelanda'da ekonomik faaliyetlerinin en yoğun olduğu Auckland, dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi. En az yaşanabilir şehirler sırasında birincilik ise Venezuela'nın başkenti Karakas'ın oldu.

ntv.com.tr 09.06.2021 - 16:41

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 1

Economist Intelligence Unit (EIU), istikrar, altyapı, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi faktörleri göz önünde bulundurarak dünyanın en yaşanabilir şehirlerini seçti.

140 şehrin yer aldığı araştırmanın ardından yayınlanan rapora göre dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinde birinci sırayı Auckland aldı.

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 2

Yeni Zelanda'nın en kalabalık şehri olmakla birlikte ekonomik faaliyetlerinin en yoğun olduğu şehri Auckland'ın başarısının corona virüs salgınında gösterilen başarıdan kaynaklandığı belirtildi.

Auckland listede başı çekerken, onu Japonya'dan Osaka, Avustralya'dan Adelaide, Yeni Zelanda'dan Wellington ve Japonya'nın başkenti Tokyo izledi. İngiltere'den ise hiçbir şehir ilk 10'a giremedi.

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 3

Listede Avrupa'dan şehirlerin gerilediği, Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda'dakilerin ise yükseldiği göze çarptı.

Söz konusu ada ülkeleri, corona virüs salgınına hızlı bir şekilde harekete geçerken, vakaları en aza seviyeye indirmeyi ve kısıtlamaları hafifletmeyi başardı.

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 4

Raporda, "Auckland, Covid-19 pandemisindeki başarılı yaklaşımı sayesinde sıralamada zirveye yükseldi. Avrupa şehirleri bu yılki listede özellikle kötü performans gösterdi. Sıralamadaki en büyük 10 düşüşün 8'i Avrupa şehirlerinden" denildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın ilk sıradan 12. sıraya gerilediği vurgulanırken, birkaç yıldır listenin başında olduğunun altı çizildi.

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 5

Almanya'nın kuzeyindeki Hamburg'un da sert bir düşüş yaşadığı, 34 sıra gerileyerek 47. olduğu ifade edildi.

Ayrıca, "Dünyadaki şehirler artık pandemi başlamadan öncekinden çok daha az yaşanabilir durumda ve Avrupa gibi bölgelerin özellikle sert darbe aldığını gördük" ifadeleri kullanıldı.

 2021 yılında dünyanın en yaşanabilir 10 şehri şu şekilde sıralandı:

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 6

AUCKLAND, YENİ ZELANDA

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 7

OSAKA, JAPONYA

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 8

ADELAİDE, AVUSTRALYA

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 9

WELLİNGTON, YENİ ZELANDA

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 10

TOKYO, JAPONYA

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 11

PERTH, AVUSTRALYA

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 12

ZÜRİH, İSVİÇRE

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 13

CENEVRE, İSVİÇRE

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 14

MELBOURNE, AVUSTRALYA

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 15

BRİSBANE, AVUSTRALYA

DÜNYANIN EN AZ YAŞANABİLİR 10 ŞEHRİ İSE ŞU ŞEKİLDE AÇIKLANDI:

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 16

ŞAM, SURİYE

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 17

LAGOS, NİJERYA

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 18

PORT MORESBY, PAPUA YENİ GİNE 

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 19

DHAKA, BANGLADEŞ

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 20

CEZAYİR, CEZAYİR

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 21

TRABLUS, LİBYA

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 22

KARAÇİ, PAKİSTAN

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 23

HARARE, ZİMBABVE

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 24

DOUALA, KAMERUN

2021′de dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 25

KARAKAS, VENEZUELA

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