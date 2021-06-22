2021’de yaşam maliyeti en yüksek şehirler açıklandı
Araştırma şirketi Mercer, 2021 yılında yabancı ülkede yaşayanlar için en pahalı şehirleri açıkladı. Sıralamada, son dönemde ekonomik zorluklarla mücadele eden Türkmenistan’ın Aşkabat şehri ilk sırada yer alırken, Hong Kong ikinci, Beyrut ise üçüncü sırada yer aldı. İşte yaşam maliyeti en yüksek 10 şehir..
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