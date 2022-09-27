2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?)

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin vurduğu havacılık sektörü, bu yıl ülkelerdeki seyahat kısıtlamalarının hafiflemesinin ardından hızla toparlanmaya başladı.
İngiltere'de faaliyet gösteren Skytrax adlı uçuş araştıramaları şirketi 2019'dan beri ilk kez "Dünyanın En iyi Havayolu" ödül törenini düzenledi.
Şirketten yapılan açıklamada dünyanın en iyi havayollarını belirlemek için Eylül 2021 ile Ağustos 2022 arasında 100 ülkeden 14 milyon kişiyle anket yapıldığı belirtildi. Katılımcılara, uçuş ekibi, havalimanları, dinlenme salonu, uçak içindeki eğlence ve ikramlar hakkında sorular soruldu.
Skytrax'a göre 2022'nin en iyi 20 havayolu şu şekilde:
19. Virgin Atlantic
18. EVA Air
17. KLM
16. Cathay Pacific
15. Lufthansa
14. Hainan Airlines
13. China Southern Airlines
12. Etihad Airways
11. British Airways
10. Swiss International Air Lines
9. Korean Air
8. Air France
7. Türk Hava Yolları (THY)
6. Japan Airlines
5. Qantas Airways
4. ANA (All Nippon Airways)
3. Emirates
2. Singapore Airlines
1. Qatar Airways