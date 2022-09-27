2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?)

Skytrax adlı İngiltere merkezli uçuş araştırmaları şirketi, yılın en iyi hava yolllarını açıkladı. Değerlendirmede, uçuş ekibi, havalimanları, dinlenme salonu, uçak içindeki eğlence ve ikram gibi unsurlar dikkate alındı. Listede Türkiye'den Türk Hava Yolları (THY) ilk 10'da yer aldı. İşte Skytrax'a göre 2022 yılının en iyi hava yolları...

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 1

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin vurduğu havacılık sektörü, bu yıl ülkelerdeki seyahat kısıtlamalarının hafiflemesinin ardından hızla toparlanmaya başladı.

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 2

İngiltere'de faaliyet gösteren Skytrax adlı uçuş araştıramaları şirketi 2019'dan beri ilk kez "Dünyanın En iyi Havayolu" ödül törenini düzenledi.

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 3

14 MİLYON KİŞİYLE ANKET YAPILDI

Şirketten yapılan açıklamada dünyanın en iyi havayollarını belirlemek için Eylül 2021 ile Ağustos 2022 arasında 100 ülkeden 14 milyon kişiyle anket yapıldığı belirtildi. Katılımcılara, uçuş ekibi, havalimanları, dinlenme salonu, uçak  içindeki eğlence ve ikramlar hakkında sorular soruldu.

Skytrax'a göre 2022'nin en iyi 20 havayolu şu şekilde: 

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 4

20. Vistara

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 5

19. Virgin Atlantic

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 6

18. EVA Air

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 7

17. KLM

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 8

16. Cathay Pacific

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 9

15. Lufthansa

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 10

14. Hainan Airlines

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 11

13. China Southern Airlines

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 12

12. Etihad Airways

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 13

11. British Airways

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 14

10. Swiss International Air Lines

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 15

9. Korean Air

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 16

8. Air France

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 17

7. Türk Hava Yolları (THY)

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 18

6. Japan Airlines

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 19

5. Qantas Airways

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 20

4. ANA (All Nippon Airways)

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 21

3. Emirates

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 22

2. Singapore Airlines

2022'nin en iyi havayolları belli oldu (THY kaçıncı sırada?) - 23

1. Qatar Airways

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