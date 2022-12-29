2023'te takip edilmesi gereken 10 riskli bölge (Hangi ülkeler ve bölgelerde risk var?)

Her ülke kendi gerçeklerine göre tedavi yöntemleri uyguluyor. Bunların bazıları ekonomide resesyon trendine, yani yavaşlama eğilimine yol açarken, bazıları ise enflasyonda yükseliş ivmesini azaltmış görünüyor.

Enerji krizi, üretim alanlarında paylaşım sorunlarına yol açabilir. Doğu Akdeniz bu yüzden riskli bölgeler arasında gösteriliyor. Ancak, paydaş ülkelerin kriz yerine işbirliğini seçmesi için nedenler de az değil.