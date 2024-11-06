2024 ABD seçim sonuçları: ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum)

ABD seçim sonuçları 2024 canlı ve son dakika olarak NTV Haber'de! ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris ve Donald Trump seçim sonuçlarını tüm dünya merak ediyor. Peki, ABD seçimlerinde son durum ne? Demokrat Parti adayı Kamala Harris mi önde yoksa Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump mı? ABD seçimlerinde adayların anlık oy oranları nedir? ABD seçimlerini kim kazanacak? Oy sayma işlemlerinin başlamasıyla eyalet eyalet seçim sonuçları ve ABD seçim haritası açıklandı. İşte 2024 ABD başkanlık seçimlerinde son durum.

2024 ABD seçim sonuçları: ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum) - 1

2024 ABD başkanlık seçimi için oylar sayılmaya devam ederken, ABD'nin yeni başkanının kim olacağı merak ediliyor. ABD seçim sonuçlarında son durum, oy kullanma işlemlerinin sona ermesi ve güncel oy oranlarının paylaşılmasıyla birlikte belli oluyor. Tüm dünyanın merakla beklediği yeni ABD Başkanı'nın kim olacağı, delege sonuçları sonrası belli olacak. ABD basınına göre, Trump'ın seçimi kazanma ihtimali ise oldukça yüksek. Peki, 2024 ABD seçim sonuçlarında son durum ne? ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı?

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2024 ABD seçim sonuçları: ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum) - 2

2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNİ KİM KAZANDI?

En fazla delegeye sahip Kaliforniya eyaletinde de sandıkların kapanmasıyla, ülkenin büyük bölümünde oy verme işlemleri tamamlandı.

ABD basınındaki güncel haberlere göre Trump, Seçiciler Kurulu'nun oylarının 248'ini, Harrı̇s 214'ünü aldı. Başkanlığı kazanmak Iiçı̇n 270 oy gerekı̇yor.

Ülke genelinde oy farkı 4 milyon 145'e indi.

Güncel oy oranları şu şekilde:

Harris: 47,4

Trump: 51,2

Buna göre; Donald Trump 22 delege daha alırsa ABD'nin yeni Başkanı olacak.

2024 ABD seçim sonuçları: ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum) - 3

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılmaya başladı. Ülke genelinde 75 milyondan fazla kişi erken oy kullandı.

2020'deki seçimde tüm oyların sayılması 4 gün sürmüştü.

2024 ABD seçim sonuçlarının oy kullanma işleminin sona ermesi ve oy sayma işlemlerinin başlamasıyla birlikte 6 Kasım tarihinde açıklanacağı öngörülüyor.

2024 ABD seçim sonuçları: ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum) - 4

SEÇİMİ KAZANAN ADAY 20 OCAK'TA KOLTUĞA OTURACAK

Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.

2024 ABD seçim sonuçları: ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum) - 5

"TRUMP'IN KAZANMA İHTİMALİ YÜZDE 95"

The New York Times gazetesi, Trump'ın seçimi kazanma ihtimalini önce yüzde 68 olarak duyurdu, sonrasında bu oranı yüzde 84'e çıkardı. Gazetenin son tahmini ise yüzde 95'e çıktı.

Amerikan Fox kanalı, ABD başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandığını duyurdu.

2024 ABD seçim sonuçları: ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum) - 6

CUMHURİYETÇİLER SENATO'DA ÇOĞUNLUĞU SAĞLADI

ABD'de 2024 başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Kongre seçimleri kapsamında Senato'da Cumhuriyetçiler toplamda 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato'da büyük bir başarı kazandı.

West Virginia ve Ohio eyaletlerinde yapılan Senato seçimlerinde Demokrat rakiplerinde olan koltukları kazanan Cumhuriyetçi adaylar Jim Justice ile Bernie Moreno, böylece partilerine iki yeni sandalye getirdi.

Bu sonuçlarla Senato'da şu ana kadar Cumhuriyetçiler 51 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 42 sandalye kazanmış durumda.

2024 ABD seçim sonuçları: ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum) - 7

CUMHURİYETÇİLER ADAYI DONALD TRUMP KİMDİR?

New York'ta 14 Haziran 1946 tarihinde dünyaya gelen Trump, emlakçı olan babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak saldı.

Trump, 1968'de Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olarak, 1971'de babasının şirketinin başına geçti ve şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi.

Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, inşa ettiği otellerle ünlendi.

2004 yılında Amerikan NBC kanalında "Çırak" (The Apprentice) adlı program yapmaya başlayan Trump, bu sayede dünya çapında tanındı.

Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olan Trump, 2016-2020'de ABD başkanlığı yaptı.

2024 ABD seçim sonuçları: ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum) - 8

DEMOKRATLARIN ADAYI KAMALA HARRİS KİMDİR?

Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika’dan ABD’ye yine öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Hukuk bölümünü dereceyle bitiren Harris, uzun yıllar San Francisco'da savcılık yaptı. Harris ayrıca 2010'da California eyaletinin ilk kadın başsavcısı seçildi.

Kamala Harris, 2017'de tarihteki ikinci Afrikalı-Amerikalı kadın ve ilk Güney Asyalı-Amerikalı senatör olarak California Senatörü seçilerek kariyerine devam etti.

Joe Biden, Ağustos 2019'da Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti. Biden'ın kasımda seçimi kazanmasının ardından Harris, bu zaferle ABD'nin başkan yardımcılığı görevine gelen ilk kadın, ilk siyahi ve ilk Güney Asyalı Amerikalı oldu.

Harris halen Demokrat Partiden başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor ve başkanlık seçimlerinde galip gelirse ülkenin ilk kadın başkanı olacak.

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