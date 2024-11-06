2024 ABD seçim sonuçları: ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? (ABD başkanlık seçimlerinde son durum)
ABD seçim sonuçları 2024 canlı ve son dakika olarak NTV Haber'de! ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris ve Donald Trump seçim sonuçlarını tüm dünya merak ediyor. Peki, ABD seçimlerinde son durum ne? Demokrat Parti adayı Kamala Harris mi önde yoksa Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump mı? ABD seçimlerinde adayların anlık oy oranları nedir? ABD seçimlerini kim kazanacak? Oy sayma işlemlerinin başlamasıyla eyalet eyalet seçim sonuçları ve ABD seçim haritası açıklandı. İşte 2024 ABD başkanlık seçimlerinde son durum.
2024 ABD başkanlık seçimi için oylar sayılmaya devam ederken, ABD'nin yeni başkanının kim olacağı merak ediliyor. ABD seçim sonuçlarında son durum, oy kullanma işlemlerinin sona ermesi ve güncel oy oranlarının paylaşılmasıyla birlikte belli oluyor. Tüm dünyanın merakla beklediği yeni ABD Başkanı'nın kim olacağı, delege sonuçları sonrası belli olacak. ABD basınına göre, Trump'ın seçimi kazanma ihtimali ise oldukça yüksek. Peki, 2024 ABD seçim sonuçlarında son durum ne? ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı?