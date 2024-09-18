2024 Astronomi Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu: Birbirinden çarpıcı 16 uzay fotoğrafı!

Bilim insanları uzayın sırlarını keşfetmeye devam ederken, binlerce fotoğrafçı da büyüleyici boşluğun güzelliklerini kayıt altına alıyor. Birleşik Krallık'taki Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nin 16. kez düzenlediği Yılın Astronomi Fotoğrafı yarışmasının bu yılki kazananları belli oldu. 58 ülkeden 3 bin 500'den fazla fotoğraf değerlendirmeye alındığı yarışmanın kazananı, Güneş tutulması sırasında çektiği fotoğrafla Ryan Imperio oldu.

2024 Astronomi Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu: Birbirinden çarpıcı 16 uzay fotoğrafı! - 1

10 BİN STERLİN ÖDÜLLÜ

Yıllardır düzenlenen astronomi fotoğrafları yarışmasının bu yılki sonuçları belli oldu. Birçok dalda verilen ödüllerin bu yılki kazananı Ryan Imperio oldu. Güneş tutulması sırasında çektiği fotoğrafla ana yarışmanın galibi olan Imperio, , 10 bin sterlini (yaklaşık 444 bin TL) de evine götürdü.

DÜNYA HABERLERİ

2024 Astronomi Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu: Birbirinden çarpıcı 16 uzay fotoğrafı! - 2

GALAKSİ KATEGORİSİ

Bence Tóth ve Péter Feltóti'nin çektiği fotoğrafta NGC 5128 galaksisi ve çevresindeki gelgit dalgası sisteminin yanı sıra bir relativistik jet görülüyor. Işık hızına yakın hareket eden güçlü radyasyon ve parçacık jetlerine, relativistik jetler deniyor. Fotoğrafçılar, sadece Güney Yarımküre'den çekilebilecek bu fotoğraf için Namibya'ya gitti.

2024 Astronomi Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu: Birbirinden çarpıcı 16 uzay fotoğrafı! - 3

YILDIZLAR VE BULUTSULAR

Cassiopeia Takımyıldızı'ndaki Nereides Bulutsusu'nun fotoğrafı, Marcel Drechsler, Bray Falls, Yann Sainty, Nicolas Martino ve Richard Galli tarafından çekildi.

3 bin 559 karenin birleşimi, 260 saatlik pozlama süresi ve üç kıtadaki teleskopların gözlemleriyle ortaya çıkan görüntüyü yakalayan ekip, daha önce bilinmeyen devasa bir süpernova kalıntısını fotoğraflamak üzere çalıştı.

2024 Astronomi Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu: Birbirinden çarpıcı 16 uzay fotoğrafı! - 4

KUZEY IŞIKLARI

Larryn Rae, Australis Kuzey Işıkları fotoğrafını Yeni Zelanda'daki Queenstown'ın dağlarından çekti. Panoramik fotoğraf, Şubat 2023'te gökyüzünde hızla hareket eden parlak ışınların 19 görüntüsünü içeriyor.

2024 Astronomi Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu: Birbirinden çarpıcı 16 uzay fotoğrafı! - 5

GEZEGENLER, KUYRUKLUYILDIZLAR VE  ASTEROİTLER 

Kompozit fotoğrafta, Venüs ve Dünya'nın Güneş'in aynı tarafında yakınlaştığı alt kavuşum sırasında Venüs'ün evreleri görülüyor. Tom Williams, ultraviyole ve kızılötesi filtreler kullanarak gezegenin üst atmosferindeki bulutları ortaya çıkardı.

2024 Astronomi Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu: Birbirinden çarpıcı 16 uzay fotoğrafı! - 6

GENÇ ASTRONOMİ FOTOĞRAFÇISI

Daniele Borsari, Perseus Takımyıldızı'ndaki Kaliforniya Bulutsusu NGC 1499'u yakın çekimde görüntülemeyi başardı. Dünya'dan yaklaşık bin ışık yılı uzaklıktaki bulutsu, mavi dev yıldız Xi Persei veya Menkib'in gazları iyonlaştırması sayesinde görülebiliyor.

2024 Astronomi Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu: Birbirinden çarpıcı 16 uzay fotoğrafı! - 7

AYIMIZ KATEGORİSİ

"Gökkuşağı Körfezi" diye de bilinen 260 kilometre çapındaki Sinus Iridum, Gábor Balázs tarafından fotoğraflandı. Küçük kraterlerle çevrili körfez, tek renkli bir kamera sayesinde görüntülendi.

2024 Astronomi Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu: Birbirinden çarpıcı 16 uzay fotoğrafı! - 8

GÖRÜNTÜ İNOVASYONU 

Sergio Díaz Ruiz'in, GOES-18 hava durumu uydusunun gözlemlediği 16 bandın karıştırılmasıyla oluşturduğu Dünya fotoğrafı; kara parçalarını, okyanusları ve atmosferik olayları farklı renklerle gösteriyor.

2024 Astronomi Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu: Birbirinden çarpıcı 16 uzay fotoğrafı! - 9

İNSAN VE UZAY

Tom Williams, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) Güneş'in doğu kenarından geçerken yakaladı. UUİ'nin Güneş'in yakınından geçişleri yalnızca 0,2 saniye görülebildiği için bu anları Dünya'dan yakalamak epey zor.

2024 Astronomi Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu: Birbirinden çarpıcı 16 uzay fotoğrafı! - 10

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN

Gün içinde sadece 5 saat görüntülenebilen SH2-308 Bulutsusu, Xin Feng ve Miao Gong'un çalışmalarıyla görüntülendi. Bu görüntü toplam 10 güne yayılan çekimler ve sonrasındaki işlemler sonucu ortaya çıktı.

2024 Astronomi Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu: Birbirinden çarpıcı 16 uzay fotoğrafı! - 11

GÖKYÜZÜ KATEGORİSİ

Tom Rae, Yeni Zelanda'daki Tasman Vadisi'nin arkaplanındaki evreni gözler önüne serdi. Fotoğrafta Gum Bulutsusu'nın hidrojen bulutları (merkezdeki kırmızı bölge) ve Samanyolu'nun sönük kolları boyunca uzanan diğer aktif yıldız oluşum bölgeleri de yer alıyor.

2024 Astronomi Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu: Birbirinden çarpıcı 16 uzay fotoğrafı! - 12

GÜNEŞİMİZ KATEGORİSİNDE İKİNCİLİK

Peter Ward, iki ayrı kareyi birleştirerek Güneş'in koronasının solar maksimum ve solar minimumdaki halini ortaya çıkardı. Fotoğrafın alt kısmı yıldızın, 11 yıllık döngüsünde en az güneş aktivitesinin görüldüğü minimuma yakın olduğu 2017'de, üst kısmı da bundan 6 yıl sonra maksimuma yaklaşırken çekildi.

2024 Astronomi Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu: Birbirinden çarpıcı 16 uzay fotoğrafı! - 13

GÖKYÜZÜ KATEGORİSİ İKİNCİ

Fei Xue, iki saat süren fotoğraf çekimi çalışmasında, Dünya dönerken gökyüzünde hareket eden yıldızların izlerini yakaladı. Çin'de çekilen fotoğrafta yerdeki metal sütunlar da görülüyor. Kompozisyon, fotoğraf makinesinin yere yerleştirilip alçak bir açıdan çekim yapılmasıyla elde edildi.

2024 Astronomi Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu: Birbirinden çarpıcı 16 uzay fotoğrafı! - 14

ÖVGÜYE LAYIK GÖRÜLEN

Genç Astronomi Fotoğrafçısı kategorisinde övgüye layık görülen ZiYang Chang, Canes Venatici Takımyıldızı'ndaki Girdap Gökadası'nı komşu galaksisi NGC 5195'le etkileşim ve çarpışma halindeyken fotoğrafladı.

2024 Astronomi Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu: Birbirinden çarpıcı 16 uzay fotoğrafı! - 15

Ay'ı çekmeyi planlamayan Jinyuan Chen  Ayımız kategorisinde övgüye layık görülen ödülünü kazandı.

2024 Astronomi Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu: Birbirinden çarpıcı 16 uzay fotoğrafı! - 16

Hızlandırılmış bir dizi halinde bir saat boyunca çekilen tüm uyduların görüntüsü de jürinin beğenisini kazandı. Fotoğrafı çeken Matt Jackson, mahremiyet ve teknolojiyi kontrol etmenin getirdiği güç hakkındaki endişelerine dikkat çekmek için bu konuyu seçtiğini belirtti.

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