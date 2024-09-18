2024 Astronomi Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu: Birbirinden çarpıcı 16 uzay fotoğrafı!

10 BİN STERLİN ÖDÜLLÜ

Yıllardır düzenlenen astronomi fotoğrafları yarışmasının bu yılki sonuçları belli oldu. Birçok dalda verilen ödüllerin bu yılki kazananı Ryan Imperio oldu. Güneş tutulması sırasında çektiği fotoğrafla ana yarışmanın galibi olan Imperio, , 10 bin sterlini (yaklaşık 444 bin TL) de evine götürdü.