2024 Astronomi Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu: Birbirinden çarpıcı 16 uzay fotoğrafı!
Bilim insanları uzayın sırlarını keşfetmeye devam ederken, binlerce fotoğrafçı da büyüleyici boşluğun güzelliklerini kayıt altına alıyor. Birleşik Krallık'taki Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nin 16. kez düzenlediği Yılın Astronomi Fotoğrafı yarışmasının bu yılki kazananları belli oldu. 58 ülkeden 3 bin 500'den fazla fotoğraf değerlendirmeye alındığı yarışmanın kazananı, Güneş tutulması sırasında çektiği fotoğrafla Ryan Imperio oldu.
10 BİN STERLİN ÖDÜLLÜ
Yıllardır düzenlenen astronomi fotoğrafları yarışmasının bu yılki sonuçları belli oldu. Birçok dalda verilen ödüllerin bu yılki kazananı Ryan Imperio oldu. Güneş tutulması sırasında çektiği fotoğrafla ana yarışmanın galibi olan Imperio, , 10 bin sterlini (yaklaşık 444 bin TL) de evine götürdü.