2024 Green Card başvurusu ne zaman? Green Card başvurusunda son durum

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir hayat kurma imkanı tanıyan Green Card uygulamasına ilgi bu yıl da devam ediyor. Her yıl yapılan başvuruların ardından belli sayıda kişi, ABD'de çalışma ve oturma izni hakkını elde ediyor. Çekilişte, ABD'ye göçün az olduğu ülkelerden yapılan başvurulara öncelik veriliyor. İşte, 2024 Green Card başvurusunda son durum...