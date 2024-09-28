2024 Green Card başvurusu ne zaman? Green Card başvurusunda son durum
Her yıl onlarca ülkeden binlerce kişinin ABD'de yaşama hakkı kazanmasını sağlayan yeşil kart çekilişi uygulamasının bu yılki başvuruları bekleniyor. 1990 yılında Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerinin ortak desteğiyle çıkarılan Yeşil Kart çekilişi ile ABD her yıl yaklaşık 50.000 göçmen kabul ediyor. Peki, 2024 Green Card başvurusu ne zaman?
Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir hayat kurma imkanı tanıyan Green Card uygulamasına ilgi bu yıl da devam ediyor. Her yıl yapılan başvuruların ardından belli sayıda kişi, ABD'de çalışma ve oturma izni hakkını elde ediyor. Çekilişte, ABD'ye göçün az olduğu ülkelerden yapılan başvurulara öncelik veriliyor. İşte, 2024 Green Card başvurusunda son durum...