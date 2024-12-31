2024 yılına bakış: Dünya sahnesine damga vuran olaylar
2024 yılı, geçmişi köklü sorunlardan kaynaklanan savaşlara, küresel siyasette belirgin değişimlere ve büyük çaplı kayıplara yol açan doğal afetlere sahne oldu. Yılın başından sonuna kadar medyada yankı bulan bazı olaylar bu yılı tanımlamamıza yardımcı oldu. İşte 2024 yılında tüm dünyaya damga vuran olaylar...
2024 yılı dünyada birçok dönüm noktası olaya sahne oldu.
Savaşlardan doğal afetlere siyasi krizlerden teknolojik gelişmelere bu yıl dünyada yaşananlar...