Yılın en güzel binaları belli oldu: Türkiye'den de 4 yapı listede!
Dünya Mimarlık Festivali’nde Avustralya’nın Sidney kentinde yer alan Darlington Devlet Okulu, 220’den fazla yapıyı geride bırakarak 2024’te Yılın Binası ödülünü kazandı. Türkiye’den ise 4 yapı listeye girdi.
Singapur'da 6-8 Kasım'da düzenlenen Dünya Mimarlık Festivali'nin büyük ödülü cuma günü açıklanıd. Türkiye'den 4 yapı da takdirleri toplamayı başardı.
Bu yıl 17. kez dağıtılan ödüllerde Sidney'nin Chippendale banliyösünde yer alan Darlington Devlet Okulu, 220'den fazla tasarımı geride bırakarak 2024'te Dünyada Yılın Binası seçildi.
Geçen yıl açılan okul, kendine özgü şed çatısıyla dikkat çekiyor. Tuğla binaya, büyük bir basketbol sahasını da içeren açık alanlar eşlik ediyor.
Bir dizi açık hava terasını çevreleyen yumuşak kavisli paravanlar, öğrencilerin mahremiyetini korurken gün ışığının içeri süzülmesine olanak sağlıyor.
Okulun geçmişle bağlarını muhafaza etmeyi amaçlayan tasarım şirketi, Avustralya Aborjinlerine ait sanat eserlerinin binanın çeşitli yerlerine konduğunu belirtiyor.