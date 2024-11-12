Yılın en güzel binaları belli oldu: Türkiye'den de 4 yapı listede!

Ayrıca bahçeye yerli halkların bitkileri yerleştirilerek öğrencilerin Aborjin kültürünü öğrenmesi amaçlanıyor.

Dünya Mimarlık Festivali Program Direktörü Paul Finch, "Topografya ve manzaranın, iç ve dış mekanın, form ve malzemelerin beklenmedik bir keyifle aktığı şiirsel bir bina" diyerek ekliyor:

Aynı zamanda tarihi farklılıkların tanınıp uzlaşması yönünde ilham verici bir fikir; herkes için daha parlak, daha iyi bir geleceğe işaret ediyor.

Spordan ulaşıma, sağlıktan evlere kadar 18 ayrı kategoride ödül veren Dünya Mimarlık Festivali, Yılın Binası'nı bunların kazananları arasından seçiyor.



Jüri bu yılki kararıyla iki sene üst üste bir eğitim binasını seçmiş oldu. Geçen yıl Çin'deki Huizhen Lisesi birinci ilan edilmişti.