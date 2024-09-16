2024 yılının son Ay tutulması: Süper Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenecek mi?
Süper Kanlı Ay tutulması için tarih araştırmaları sürüyor. Gök olaylarını takip etmeyi seven ve astrolojik konulara ilgi duyan vatandaşlar, 2024 yılının son Ay tutulması için geri sayıma başladı. Süper Kanlı Ay tutulması, üç gök olayı bir araya geldiğinde meydana gelen nadir astrolojik olaylar arasında yer alır. Birçok kişi ise bu nadir olayın Türkiye'den izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Peki, Süper Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenecek mi?
2024 yılının son Ay tutulması olan Süper Kanlı Ay tutulması tarihi, gök bilimi ve gök olaylarına ilgi duyan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yaşanacak gök olayında Dünya, Güneş ile Dolunay'ın arasından geçecek ve Güneş'in gölgesi Ay'ın yüzeyine düşecek. Böylece Ay olduğundan yüzde 14 daha büyük gözükecek ve kırmızı bir renge bürünecek. Peki, Süper Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenecek mi?