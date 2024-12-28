2024'te servetini katlayan10 milyarder: Zirvedeki isim servetini 188 milyar dolar artırdı

Dünyanın en zenginleri 2024'te de kazanmaya devam etti. Ama bazıları gelir artışında diğerlerine fark atmayı bildi. Listede perakende devi Wal-Mart'ın kurucuları Walton ailesinden çok sayıda kişi yer aldı. Zirvedeki isim servetini 188 milyar dolar artırdı

2024'te servetini katlayan10 milyarder: Zirvedeki isim servetini 188 milyar dolar artırdı - 1

2024 yılı dünyanın en zenginleri için şaşırtıcı derecede kazançlı geçti. En çok kazananlar listesinin zirvesindeki isim, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk oldu. SpaceX'in değerinin 350 milyar dolara ulaşmasıyla Musk, servetini 439 milyar dolara taşıdı ve 400 milyar dolar sınırını aşan ilk kişi olarak tarihe geçti. Musk, yalnızca 2024’te 188 milyar dolar kazanarak yılın en çok kazananı oldu.

Musk ayrıca siyasi bağışları ve Donald Trump’ın hükümet danışma konseyi olan “Hükümet Verimliliği Bakanlığı”nda eş direktör olarak atanmasıyla siyasi etkisini de güçlendirdi.

DÜNYA HABERLERİ

2024'te servetini katlayan10 milyarder: Zirvedeki isim servetini 188 milyar dolar artırdı - 2

EN ÇOK KAZANAN MİLYARDERLER LİSTESİ

Elon Musk


Gelir Kaynağı: Tesla, SpaceX

Net Değer: 439 milyar dolar (+188 milyar dolar)
2024'te servetini katlayan10 milyarder: Zirvedeki isim servetini 188 milyar dolar artırdı - 3

Mark Zuckerberg

Gelir Kaynağı: Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)

Net Değer: 214,4 milyar dolar (+91,8 milyar dolar)

2024'te servetini katlayan10 milyarder: Zirvedeki isim servetini 188 milyar dolar artırdı - 4

Larry Ellison

Gelir Kaynağı: Oracle

Net Değer: 218,3 milyar dolar (+84,5 milyar dolar)

2024'te servetini katlayan10 milyarder: Zirvedeki isim servetini 188 milyar dolar artırdı - 5

Jensen Huang

Gelir Kaynağı: Nvidia

Net Değer: 117,2 milyar dolar (+74,3 milyar dolar)

2024'te servetini katlayan10 milyarder: Zirvedeki isim servetini 188 milyar dolar artırdı - 6

Jeff Bezos

Gelir Kaynağı: Amazon

Net Değer: 241,2 milyar dolar (+68,9 milyar dolar)

2024'te servetini katlayan10 milyarder: Zirvedeki isim servetini 188 milyar dolar artırdı - 7

Michael Dell

Gelir Kaynağı: Dell Technologies, Broadcom

Net Değer: 115,3 milyar dolar (+46,6 milyar dolar)

2024'te servetini katlayan10 milyarder: Zirvedeki isim servetini 188 milyar dolar artırdı - 8

Rob Walton

Gelir Kaynağı: Walmart

Net Değer: 112,5 milyar dolar (+46,5 milyar dolar)

2024'te servetini katlayan10 milyarder: Zirvedeki isim servetini 188 milyar dolar artırdı - 9

Jim Walton

Gelir Kaynağı: Walmart

Net Değer: 111,3 milyar dolar (+44,5 milyar dolar)

2024'te servetini katlayan10 milyarder: Zirvedeki isim servetini 188 milyar dolar artırdı - 10

Alice Walton

Gelir Kaynağı: Walmart

Net Değer: 103,5 milyar dolar (+41,7 milyar dolar)

2024'te servetini katlayan10 milyarder: Zirvedeki isim servetini 188 milyar dolar artırdı - 11

Larry Page

Gelir Kaynağı: Google

Net Değer: 156,6 milyar dolar (+40,5 milyar dolar)

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