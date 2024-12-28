2024'te servetini katlayan10 milyarder: Zirvedeki isim servetini 188 milyar dolar artırdı

2024 yılı dünyanın en zenginleri için şaşırtıcı derecede kazançlı geçti. En çok kazananlar listesinin zirvesindeki isim, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk oldu. SpaceX'in değerinin 350 milyar dolara ulaşmasıyla Musk, servetini 439 milyar dolara taşıdı ve 400 milyar dolar sınırını aşan ilk kişi olarak tarihe geçti. Musk, yalnızca 2024’te 188 milyar dolar kazanarak yılın en çok kazananı oldu.



Musk ayrıca siyasi bağışları ve Donald Trump’ın hükümet danışma konseyi olan “Hükümet Verimliliği Bakanlığı”nda eş direktör olarak atanmasıyla siyasi etkisini de güçlendirdi.