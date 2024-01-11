2024'ün kaderini belirleyecek olaylar: Dünyayı bekleyen 10 risk

9 - EL NİNO GERİ DÖNECEK

El Nino iklim modeli, dört yıl sonra yılın ilk yarısında güçlü bir zirve yapacak. Aşırı hava olayları zayıflayan ekonomilerde göç ve siyasi istikrarsızlığı körükleyecek.



Gıda güvensizliğini tetikleyen, su stresini artıran, lojistiği bozan, hastalıkları yayan ve özellikle pandemi ve Ukrayna savaşının yarattığı enerji ve gıda fiyatları şokları nedeniyle zaten zayıflamış olan ülkelerde göç ve siyasi istikrarsızlığı körükleyen aşırı hava olaylarını beraberinde getirecek.