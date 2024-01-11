2024'ün kaderini belirleyecek olaylar: Dünyayı bekleyen 10 risk


Dünya, 2023 yılından kalan sorunları yeni yıla taşıdı. Savaşlar, ekonomik problemler ve iklim felaketleri 2024 yılında da baş gösterecek. Dünyanın gözü savaş bölgelerinde olacak. İşte 2024'te dünyayı bekleyen 10 risk...

2024'ün kaderini belirleyecek olaylar: Dünyayı bekleyen 10 risk - 1

Küresel risk ve danışmanlık şirketi Eurasia Group, 2024’ün 10 küresel riskini sıraladı. New York merkezli kurumun 'Korkunç Yıl' olarak nitelendirdiği 2024'ün riskleri arasında ekonomik gerginlikler, jeopolitik riskler ve doğal afetler yer aldı. Avrupa ve Orta Doğu'daki savaşlara dikkat çekildi. 2024'ün en büyük riskleri arasında ABD'nin kendisi ile mücadelesi de yer aldı. İşte rapordan öne çıkanlar...

DÜNYA HABERLERİ

2024'ün kaderini belirleyecek olaylar: Dünyayı bekleyen 10 risk - 2

1- ABD KENDİSİNE KARŞI

2024 yılında ABD demokrasisi kötü bir hal alacak. Seçimler ülkedeki çatışmayı ve siyasi bölünmeyi derinleştirecek. Amerikan demokrasisi 150 yıldır tecrübe etmediği ölçüde sınanacak ve uluslararası güvenilirliği zedelenecek. Sosyal doku, siyasi kurumlar ve küresel konumu zarar görecek. Trump'ın kazanma ihtimali ABD'yi tehlikeye atacak.

2024'ün kaderini belirleyecek olaylar: Dünyayı bekleyen 10 risk - 3

2 - ORTADOĞU UÇURUMUN KENARINDA 

Gazze'deki çatışmalar 2024 yılında genişleyecek ve daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşmesi için çeşitli yollar bulunacak. Çatışma küresel ekonomi için risk oluşturacak, jeopolitik ve siyasi bölünmeleri genişletecek ve küresel aşırıcılığı körükleyecek. ABD ve İran, doğrudan savaşın içine çekilebilir. Husiler gerilimini tırmandıracak. Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren Şii milisler, ABD üslerini hedef alacak.

2024'ün kaderini belirleyecek olaylar: Dünyayı bekleyen 10 risk - 4

3 - UKRAYNA'NIN BÖLÜNME RİSKİ

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da tansiyonu yükseltecek, 2024 savaş için dönüm yılı olacak. Ukrayna, insan gücü sorunu, silah üretimi ve askeri strateji problemlerini çözmezse toprak kayıpları genişleyecek. Ukrayna bu yıl fiilen bölünecek. Rusya, savaş alanında inisiyatif ve maddi avantajını kullanacak. Kiev bu yıl daha büyük askeri riskler alacak. Rusya'nın saldırıları ile NATO'nun çatışma içine çekilme riski bulunacak.

2024'ün kaderini belirleyecek olaylar: Dünyayı bekleyen 10 risk - 5

4 - YÖNETİLEMEYEN YAPAY ZEKA

Yapay zeka düzenleme çalışmaları sonuç vermezse kontrolden çıkacak. Teknoloji şirketleri, çok güçlü yapay zeka modelleri ile avantajlarını artıracak.

2024'ün kaderini belirleyecek olaylar: Dünyayı bekleyen 10 risk - 6

5- RUSYA, KUZEY KORE, İRAN

ABD'nin baş düşmanı pozisyonunda bulunan Rusya, Kuzey Kore ve İran daha fazla iletişim kuracak. 3 ülke küresel sahnede daha koordineli hareket edecek. Ukrayna, İsrail ve Tayvan ise dostlukları ile ABD'ye tehdit yaratacak. Ülkelerin içine gireceği çatışmalar ABD için risk oluşturacak.

2024'ün kaderini belirleyecek olaylar: Dünyayı bekleyen 10 risk - 7

6 - ÇİN EKONOMİSİ

Çin ekonomisi 2024 yılı boyunca düşük performans sergileyecek. Ülke yönetiminin ekonomi programında radikal bir dönüşüme gitmemesi halinde finansal kırılganlık artacak. Ekonomik kriz Çin Komünist Partisi'nin liderlik yeteneklerindeki boşlukları ortaya çıkaracak. Ülkede sosyal istikrarsızlık riskleri artış gösterecek.

2024'ün kaderini belirleyecek olaylar: Dünyayı bekleyen 10 risk - 8

7 - KRİTİK MADENLER İÇİN MÜCADELE

Kritik madenler birçok sektör için önemli bir bileşen olmayı sürdürecek. Hükümetler, kritik minerallerin akışını engelleyen sanayi politikaları ve ticaret kısıtlamalarını daha fazla kullanacak.

2024'ün kaderini belirleyecek olaylar: Dünyayı bekleyen 10 risk - 9

8 - İNATÇI ENFLASYON

Küresel enflasyon şokunun ekonomik ve siyasi etkilerini devam edecek. İnatçı enflasyonun neden olduğu yüksek faiz oranları dünya çapında büyümeyi yavaşlatacak. Finansal stres, sosyal huzursuzluk ve siyasi istikrarsızlık riski artacak.

2024'ün kaderini belirleyecek olaylar: Dünyayı bekleyen 10 risk - 10

9 - EL NİNO GERİ DÖNECEK

El Nino iklim modeli, dört yıl sonra yılın ilk yarısında güçlü bir zirve yapacak. Aşırı hava olayları zayıflayan ekonomilerde göç ve siyasi istikrarsızlığı körükleyecek.

Gıda güvensizliğini tetikleyen, su stresini artıran, lojistiği bozan, hastalıkları yayan ve özellikle pandemi ve Ukrayna savaşının yarattığı enerji ve gıda fiyatları şokları nedeniyle zaten zayıflamış olan ülkelerde göç ve siyasi istikrarsızlığı körükleyen aşırı hava olaylarını beraberinde getirecek.

2024'ün kaderini belirleyecek olaylar: Dünyayı bekleyen 10 risk - 11

10- AVRUPA'DA POPÜLİZM ENDİŞESİ

Avrupa'nın popülistleri, siyaset kurumuna korku salmaya devam edecek. 2024'ün diğer riskleri küresel şirketleri bekleyen davalar ve ABD-Çin gerilimi olacak. Küresel şirketler, davalar ile birlikte yüksek belirsizlik ve maliyetlerle karşılacak. ABD-Çin gerilimi ise farklı alanlara doğru genişleyecek.

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