2024'ün kaderini belirleyecek olaylar: Dünyayı bekleyen 10 risk
Dünya, 2023 yılından kalan sorunları yeni yıla taşıdı. Savaşlar, ekonomik problemler ve iklim felaketleri 2024 yılında da baş gösterecek. Dünyanın gözü savaş bölgelerinde olacak. İşte 2024'te dünyayı bekleyen 10 risk...
Küresel risk ve danışmanlık şirketi Eurasia Group, 2024’ün 10 küresel riskini sıraladı. New York merkezli kurumun 'Korkunç Yıl' olarak nitelendirdiği 2024'ün riskleri arasında ekonomik gerginlikler, jeopolitik riskler ve doğal afetler yer aldı. Avrupa ve Orta Doğu'daki savaşlara dikkat çekildi. 2024'ün en büyük riskleri arasında ABD'nin kendisi ile mücadelesi de yer aldı. İşte rapordan öne çıkanlar...