2024'ün trendi haline geldi: Portakaldan 20 kat daha fazla C vitamini içeriyor
Doğal, rafine edilmemiş besinlere vurgu yapan temiz beslenme, kronik hastalıklarla mücadele etmenin bir yolu olarak 2024'te popülerlik kazanıyor. Bu süper besinler yoğun besin profilleri nedeniyle öne çıkıyor. Trend, sürdürülebilirliğe, bilinçli beslenmeye ve optimum sağlık için geleneksel malzemeler ve mevsimlik ürünler içeren ev yapımı yemeklere odaklanıyor.
Kötü beslenme alışkanlıklarıyla bağlantılı kronik hastalıklardaki endişe verici artış nedeniyle, 2024'te giderek daha fazla insanın temiz beslenmeye başladığı gözlemleniyor.