2025 Nobel Ödülleri sahiplerine verildi: Barış Ödülü'nü kazanan Machado nerede?

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydnes de Machado'nun hayati tehlikesi olduğunu belirterek, "Kendisi şu an güvende ve birkaç saat içinde burada olacak. Son derece tehlikeli bir yolculuk." değerlendirmesini yaptı.

Bu arada, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı Machado'ya verilmesi tepki toplamıştı.