2025 yılına damga vuran uzay kazaları
31.12.2025 07:31
Ceren Ekşi
2025 yılı uzay görevleri açısından tarihi başarılara sahne olurken, aralarında roket patlamaları ve Ay’a iniş kazalarının da bulunduğu çok sayıda ciddi başarısızlıkla da hafızalara kazındı.
2025 yılı uzay sektörü için hem dönüm noktaları hem de sert hayal kırıklıklarıyla dolu geçti. Yıl içinde ilk başarılı özel Ay inişi gerçekleştirildi. Ancak bu başarıların yanında, bazıları oldukça dramatik olan çok sayıda teknik arıza ve kaza yaşandı.
Uzmanlar, bu tür aksaklıkların uzay uçuşlarının doğasında bulunduğunu vurguluyor. SpaceX’in ilk kez yörüngeye ulaşması da dört denemenin ardından mümkün olmuştu.
İşte 2025 yılının en dikkat çeken 12 uzay görevi başarısızlığı…
STARSHIP TEST UÇUŞLARINDA PATLAMALAR
SpaceX’in dev roketi Starship, 2025’te beş kez test uçuşu yaptı. İlk üç denemede üst aşama patladı veya her iki aşama da kaybedildi.
Haziran’da bir araç test standında infilak etti. Ancak ağustos ve ekim aylarındaki uçuşlar başarıyla tamamlandı. SpaceX şimdi Mars hedefi için geliştirilen Starship Version 3’e hazırlanıyor.
AVRUPA TOPRAKLARINDAN İLK DENEMEYDİ
Alman Isar Aerospace şirketinin Spectrum roketi, 30 Mart’ta Norveç’teki Andøya Uzay Üssü’nden fırlatıldı. Uçuştan 18 saniye sonra yaşanan arıza, roketin yere çakılıp patlamasına neden oldu.
AY ARACI DEVRİLDİ
Intuitive Machines tarafından geliştirilen Athena aracı, 6 Mart’ta Ay’a başarıyla indi ancak kısa süre sonra devrildi. Güneş panelleri verimli çalışamayınca görev erken sonlandırıldı.
HİNDİSTAN ROKETİ BAŞARISIZ OLDU
Hindistan Uzay Araştırma Ajansı’na (ISRO) ait EOS-09 yer gözlem uydusunu taşıyan PSLV-XL roketi, 17 Mayıs’ta Satish Dhawan Uzay Merkezi’nden fırlatıldı.
Ancak uçuşun yaklaşık altıncı dakikasında üçüncü aşamada yaşanan sorun nedeniyle uydu kaybedildi.
FIREFLY'A ÇİFTE DARBE
Firefly Aerospace’in Alpha roketi, 29 Nisan’da Lockheed Martin için bir teknoloji gösterimi taşıyordu. Üst aşamada yaşanan problem nedeniyle yörüngeye ulaşılamadı.
Şirket, sorunu gidermeye çalışırken bu kez 29 Eylül’de test sırasında ilk aşama güçlendiricisi patladı. Yeni bir ilk aşamayla 2026 başında uçuş planlanıyor.
ÇİNLİ ŞİRKETİN BAŞARISIZLIĞI
Metan yakıtlı Zhuque-2 roketi, 14 Ağustos’ta Jiuquan’dan fırlatıldı ancak görevini tamamlayamadı. Bu, roketin altıncı uçuşundaki ikinci başarısızlık olarak kayda geçti.
Galactic Energy tarafından geliştirilen Ceres-1 roketi de 9 Kasım’da iki ticari uydu taşıyordu. İlk üç aşama sorunsuz çalıştı ancak dördüncü aşamadaki arıza görevi başarısızlığa sürükledi.
JAPON ROKETİ UYDUSUNU KAYBETTİ
Japonya, yılı başarısızlıkla kapattı. 21 Aralık’ta fırlatılan H3 roketi, Michibiki-5 navigasyon uydusunu hedef yörüngeye ulaştıramadı. JAXA, uydunun kaybedildiğini açıkladı.
AVUSTRALYA'NIN İLK YERLİ ROKETİYDİ
Gilmour Space’in Eris roketi, 29 Temmuz’da Bowen Uzay Üssü’nden havalandıktan 14 saniye sonra yana kayarak yere düştü. Bu, Avustralya’nın ilk yerli yörünge denemesiydi.
GÜNEY KORE'NİN İLK ÖZEL ROKETİ
Innospace’in Hanbit-Nano roketi, 22 Aralık’ta Güney Kore’nin ilk özel yörünge fırlatması olarak tarihe geçti. Ancak yaklaşık bir dakika sonra yaşanan arıza nedeniyle görev sona erdi.
GÜÇLENDİRİCİLER İNİŞİ TUTTURAMADI
Blue Origin, SpaceX ve Çinli şirketlerin dört farklı görevinde ilk aşama güçlendiricileri inişte kaybedildi. Roketlerin yörüngeye ulaşması başarılsa da iniş denemeleri teknik olarak başarısız sayıldı.