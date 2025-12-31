2025 yılına damga vuran uzay kazaları

2025 yılı uzay sektörü için hem dönüm noktaları hem de sert hayal kırıklıklarıyla dolu geçti. Yıl içinde ilk başarılı özel Ay inişi gerçekleştirildi. Ancak bu başarıların yanında, bazıları oldukça dramatik olan çok sayıda teknik arıza ve kaza yaşandı.

Uzmanlar, bu tür aksaklıkların uzay uçuşlarının doğasında bulunduğunu vurguluyor. SpaceX’in ilk kez yörüngeye ulaşması da dört denemenin ardından mümkün olmuştu.

İşte 2025 yılının en dikkat çeken 12 uzay görevi başarısızlığı…