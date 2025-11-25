2025'e damga vuran 10 olay: Bu yıl neler oldu?

ABD’nin yoğun baskısı, İsrail ile Hamas arasında savaşın başlamasından iki yıl sonra ateşkes sağlanmasına yol açtı.

Anlaşma sayesinde sağ kalan son rehineler ve hayatını kaybedenlerin çoğu İsrail’e döndü. Buna karşılık Filistinli tutuklular serbest bırakıldı.

Gazze’ye insani yardım akışının arttığı iddia edilse de Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşlarına göre bölgenin ihtiyacını karşılamaya hala çok uzak.

Trump’ın barış planındaki en çetrefilli başlık olan Hamas’ın silahsızlandırılması süreci ise oldukça hassas ilerliyor.

Son haftalarda İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırıları ve Lübnan’da Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonlar bölgesel gerilimi sürdürürken, İsrail’in ABD desteğiyle İran nükleer tesislerini vurması yılın kritik dönüm noktalarından biri oldu.