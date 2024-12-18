2025'in en Instagramlık şehirleri belirlendi: Listede Türkiye'den bir il var

Bir seyahat şirketi, 2024 yılında sosyal medyada en popüler Avrupa şehirlerini belirledi ve 2025’te dikkatleri üzerine çekmesi beklenen destinasyonları açıkladı. Titan Travel’ın “Sosyal Seyahat Endeksi” raporuna göre, TikTok ve Instagram paylaşımları ile Google arama trendleri analiz edilerek, 2024’te en çok ilgi görecek şehirlerin Avrupa’da yer aldığı tespit edildi.

2025'in en Instagramlık şehirleri belirlendi: Listede Türkiye'den bir il var - 1

Fotografik şehirlerde ziyaret etmek, onları oldukça etkileyici kılan bir şey var. Güzel bir destinasyon, kendi seyahat hikayenizin ana karakteri gibi hissetmenizi kolaylaştırır ve her gün hayranlıkla bakılacak bir şeyler olması, yolculuğu çok daha ilginç kılar.


DÜNYA HABERLERİ

2025'in en Instagramlık şehirleri belirlendi: Listede Türkiye'den bir il var - 2

Ayrıca, yeni bir rapora göre, sosyal medya akışınızı “Instagram’a uygun” seyahat fotoğraflarıyla yenilemenin harika bir yolu. T

itan Travel turları bünyesindeki seyahat uzmanları tarafından hazırlanan rapor, Instagram verilerinin yanı sıra TikTok ve Google arama verilerini de analiz ederek sonbahar için en “Instagram’a uygun” şehirleri belirledi.

2025'in en Instagramlık şehirleri belirlendi: Listede Türkiye'den bir il var - 3

LONDRA

Londra, Instagram’da 160 milyondan fazla gönderiyle en Instagram’a uygun şehir olarak zirvede yer aldı. Şehir, özellikle sonbahar mevsiminde oldukça fotojenik olan birkaç önemli cazibe merkezine ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında London Eye, Big Ben ve Londra Kulesi bulunuyor.N

2025'in en Instagramlık şehirleri belirlendi: Listede Türkiye'den bir il var - 4

PARİS

Paris’in en Instagram’a uygun şehirler listesinde üst sıralarda yer alması şaşırtıcı değil — sonuçta Eyfel Kulesi’ne ev sahipliği yapıyor. Rapora göre, Paris son üç yılda Google aramalarında %90,79’luk bir artış yaşadı ve yalnızca Instagram’da 143 milyondan fazla gönderiye sahip.

2025'in en Instagramlık şehirleri belirlendi: Listede Türkiye'den bir il var - 5

NEWYORK

New York, sonbahar seyahati için en Instagram’a uygun şehirler listesinde dördüncü sırada yer aldı ve bu mevsimde Central Park’a bir göz attığınızda nedenini anlamak kolay. Rapora göre, Central Park sosyal medyada en popüler simge yapı olarak öne çıkıyor ve TikTok ve Instagram’da 8,5 milyondan fazla gönderiye sahip.

2025'in en Instagramlık şehirleri belirlendi: Listede Türkiye'den bir il var - 6

PALMA DE MALLORCA

İspanya'nın Palma de Mallorca şehri, 2024 yılında üç milyondan fazla Instagram gönderisinde etiketlenerek, listede ilk üçe girmeyi başardı. Balear Adaları'nın bu ünlü sahil beldesi, güzel plajları ve mimari dokusuyla Instagram kullanıcılarının favorisi.

2025'in en Instagramlık şehirleri belirlendi: Listede Türkiye'den bir il var - 7

İSTANBUL

İstanbul'un silüetinde dünyadaki hiçbir şehirle karşılaştırılamayacak bir şey var; şehir, Asya ve Avrupa’yı birbirinden ayıran Boğaz ile iki kıtaya yayılıyor ve bu da su kenarındaki silüetin her açıdan parıldamasını sağlıyor. İstanbul, etkileyici Osmanlı dönemi mimarisi ve en iyi şekilde kıtalararası feribottan görülebilen ünlü Galata Kulesi ile tanınıyor.

2025'in en Instagramlık şehirleri belirlendi: Listede Türkiye'den bir il var - 8

DUBAİ

Dubai, listedeki diğer bazı şehirler gibi sonbaharda yaprakların renk cümbüşünü sunmasa da, güneşli bir sonbaharı tercih edenler için tüm beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Sadece Instagram’da, Burj Khalifa ve Burj Al Arab gibi popüler Dubai noktalarını öne çıkaran 123 milyondan fazla gönderi bulunuyor.

2025'in en Instagramlık şehirleri belirlendi: Listede Türkiye'den bir il var - 9

Liste, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’daki birkaç başka destinasyonla tamamlandı. Fransa’nın Nice kenti, Miami ve Los Angeles, İspanya’nın Barselona kenti ve Japonya’nın Tokyo şehri de sonbahar tatili için dünyanın en Instagram’a uygun şehirlerinden bazıları olarak listeye girdi.

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