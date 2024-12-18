2025'in en Instagramlık şehirleri belirlendi: Listede Türkiye'den bir il var
Bir seyahat şirketi, 2024 yılında sosyal medyada en popüler Avrupa şehirlerini belirledi ve 2025’te dikkatleri üzerine çekmesi beklenen destinasyonları açıkladı. Titan Travel’ın “Sosyal Seyahat Endeksi” raporuna göre, TikTok ve Instagram paylaşımları ile Google arama trendleri analiz edilerek, 2024’te en çok ilgi görecek şehirlerin Avrupa’da yer aldığı tespit edildi.
Fotografik şehirlerde ziyaret etmek, onları oldukça etkileyici kılan bir şey var. Güzel bir destinasyon, kendi seyahat hikayenizin ana karakteri gibi hissetmenizi kolaylaştırır ve her gün hayranlıkla bakılacak bir şeyler olması, yolculuğu çok daha ilginç kılar.