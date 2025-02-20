2025'in ilk Ay tutulması için heyecan dorukta: Ay tutulması ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

YARI GÖLGELİ TUTULMA HAKKINDA

Yarı gölgeli tutulmalarda Ay’ın yüzeyi tamamen kararmadığı için parlaklığında belirgin bir değişim gözlemlenmez. Bu nedenle, tam veya parçalı Ay tutulmalarına kıyasla daha az dikkat çekici olabilir. Ancak, Ay’ın yüzeyinde hafif bir kararma fark edilebilir. Özellikle gökyüzü gözlemine ilgi duyanlar ve astrofotoğrafçılar için bu tutulma yine de takip edilmeye değer bir olaydır.







