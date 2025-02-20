2025'in ilk Ay tutulması için heyecan dorukta: Ay tutulması ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
Yılın ilk Ay tutulması için geri sayım sürüyor. Gök olayları yıllığına göre, 2025'te Türkiye'den görülebilecek iki Ay tutulması gerçekleşecek. Peki, Ay tutulması ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Yılın ilk Ay tutulması Türkiye'den görülebilecek mi?
2025 yılında Türkiye'den gözlemlenebilecek iki Ay tutulması gerçekleşecek. Bunlardan ilki, 14 Mart tarihinde meydana gelecek olan yarı gölgeli Ay tutulması olacak. Bu tür tutulmalar, Ay'ın Dünya'nın gölgesinin dış kısmı olan yarı gölge (penumbra) bölgesinden geçmesiyle oluşur.