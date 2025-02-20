2025'in ilk Ay tutulması için heyecan dorukta: Ay tutulması ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Yılın ilk Ay tutulması için geri sayım sürüyor. Gök olayları yıllığına göre, 2025'te Türkiye'den görülebilecek iki Ay tutulması gerçekleşecek. Peki, Ay tutulması ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Yılın ilk Ay tutulması Türkiye'den görülebilecek mi?

2025'in ilk Ay tutulması için heyecan dorukta: Ay tutulması ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? - 1

2025 yılında Türkiye'den gözlemlenebilecek iki Ay tutulması gerçekleşecek. Bunlardan ilki, 14 Mart tarihinde meydana gelecek olan yarı gölgeli Ay tutulması olacak. Bu tür tutulmalar, Ay'ın Dünya'nın gölgesinin dış kısmı olan yarı gölge (penumbra) bölgesinden geçmesiyle oluşur.

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2025'in ilk Ay tutulması için heyecan dorukta: Ay tutulması ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? - 2

YARI GÖLGELİ TUTULMA HAKKINDA

Yarı gölgeli tutulmalarda Ay’ın yüzeyi tamamen kararmadığı için parlaklığında belirgin bir değişim gözlemlenmez. Bu nedenle, tam veya parçalı Ay tutulmalarına kıyasla daha az dikkat çekici olabilir. Ancak, Ay’ın yüzeyinde hafif bir kararma fark edilebilir. Özellikle gökyüzü gözlemine ilgi duyanlar ve astrofotoğrafçılar için bu tutulma yine de takip edilmeye değer bir olaydır.



2025'in ilk Ay tutulması için heyecan dorukta: Ay tutulması ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? - 3

YILIN İLK AY TUTULMASI TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?

Türkiye'de tutulma süreci, Ay batarken devam edeceği için tam olarak izlenemeyecek. Gözlem koşulları bölgeden bölgeye değişiklik gösterecek olsa da, özellikle batı bölgelerinde gözlemciler tutulmanın başlangıcını görebilecekler. Tutulma sırasında hava şartlarının açık olması, gözlem deneyimini olumlu yönde etkileyebilir.


2025'in ilk Ay tutulması için heyecan dorukta: Ay tutulması ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? - 4

Bu tür gök olayları, Ay’ın hareketlerini ve Dünya’nın gölgesinin etkilerini gözlemlemek açısından önemli bir fırsat sunar. Aynı zamanda, gökyüzü meraklıları için astronomiye olan ilgiyi artıran etkileyici doğa olaylarından biri olarak kabul edilir.

2025'in ilk Ay tutulması için heyecan dorukta: Ay tutulması ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? - 5

Eğer hava koşulları elverişli olursa, gece gökyüzüne bakarak bu nadir doğa olayına tanıklık edebilirsiniz.

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