Kısmi Güneş tutulması için saatler kaldı: Tutulma saat kaçta başlayacak/ bitecek?

Avustralya ve Yeni Zelanda’da tutulma 22 Eylül sabah erken saatlerinde en iyi şekilde izlenebilecek; Yeni Zelanda’nın güney bölgelerinde örtülme oranı %86’ya kadar çıkacak.



Etkinlik ayrıca Antarktika’nın geniş alanlarında da görülebilecek ve burada en uzun süre devam edecek. Fiji, Samoa ve Tonga gibi çeşitli Pasifik ada ülkeleri de parçalı tutulmaya tanıklık edecek.