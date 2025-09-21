Kısmi Güneş tutulması için saatler kaldı: Tutulma saat kaçta başlayacak/ bitecek?

2025 yılına damga vuran gök olaylarının sonuncusu bu akşam gerçekleşiyor. Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle meydana gelecek olan kısmi Güneş tutulması, gökyüzü meraklıları için unutulmaz bir manzara sunacak. Astronomlar, tutulmanın belirli saat aralıklarında başlayıp biteceğini açıklarken, Türkiye’de gözlemlenip gözlemlenmeyeceği de dikkatle takip ediliyor. Peki, Güneş Tutulması saat kaçta başlayacak/ bitecek? Türkiye'de görülecek mi?

2025 bitmeden önce yılın son Güneş tutulması bugün (21 Eylül 2025) gerçekleşecek. Yılın başlarında Mart ayında bir parçalı Güneş tutulması görülmüştü, Eylül ayında ise iki tam Ay tutulması meydana geldi.

Güneş tutulması, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girerek gezegenimize gölge düşürmesiyle meydana gelen, doğanın en büyüleyici olaylarından biri. Bu hizalanma, Güneş’in ışığını kısmen ya da tamamen engelleyerek gözlemciler için nefes kesici bir manzara yaratır.

GÜNEŞ TUTULMASININ BAŞLAYACAĞI TARİH VE SAAT

Tutulma, 21 Eylül’de (IST) akşam geç saatlerde başlayacak ve 22 Eylül’ün erken saatlerine kadar devam ederek dört saatten uzun sürecek. Önemli anlar arasında 21 Eylül 22:59’da parçalı tutulmanın başlaması, 22 Eylül 01:11’de maksimum örtülme ve 22 Eylül 03:23 civarında tutulmanın sona ermesi yer alıyor.

GÜNEŞ TUTULMASININ GÖRÜLECEĞİ ÜLKELER

Parçalı güneş tutulması ağırlıklı olarak Güney Yarımküre’den, özellikle Avustralya, Yeni Zelanda, Antarktika’nın bazı bölgeleri ve birçok Pasifik Adası’ndan izlenebilecek. 21 Eylül 2025’teki parçalı Güneş tutulması Türkiye’den görülemeyecek.



Avustralya ve Yeni Zelanda’da tutulma 22 Eylül sabah erken saatlerinde en iyi şekilde izlenebilecek; Yeni Zelanda’nın güney bölgelerinde örtülme oranı %86’ya kadar çıkacak.

Etkinlik ayrıca Antarktika’nın geniş alanlarında da görülebilecek ve burada en uzun süre devam edecek. Fiji, Samoa ve Tonga gibi çeşitli Pasifik ada ülkeleri de parçalı tutulmaya tanıklık edecek.

TUTULMANIN GÖRÜLECEĞİ ÜLKELER

Tutulmanın görülebileceği şehirler şunlardır:

Funafuti (Tuvalu), Fakaofo (Tokelau), Mata-Utu (Wallis ve Futuna), Apia (Samoa), Pago Pago (Amerikan Samoası), Lautoka (Fiji), Nadi (Fiji), Suva (Fiji), Neiafu (Tonga), Alofi (Niue), Pangai (Tonga), Nuku'alofa (Tonga), Vaitape (Bora Bora) (Fransız Polinezyası), Papeete (Fransız Polinezyası), Rarotonga (Cook Adaları), Port Vila (Vanuatu), Kingston (Norfolk Adası), Luganville (Vanuatu), Noumea (Yeni Kaledonya), Auckland (Yeni Zelanda), Wellington (Yeni Zelanda), Christchurch (Yeni Zelanda), Chatham Adaları (Yeni Zelanda), Lord Howe Adası (Avustralya), Macquarie Adası (Avustralya), Sydney (Avustralya), Canberra (Avustralya), Hobart (Avustralya), Mario Zucchelli İstasyonu (Antarktika), McMurdo (Antarktika).

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ

Güneş tutulmalarının farklı türleri vardır: tam, parçalı, halkalı ve hibrit. Tam tutulmada, Güneş tamamen Ay tarafından örtülür ve gündüz birkaç dakika boyunca geceye döner. Parçalı tutulmada yalnızca Güneş’in bir kısmı gizlenir. Halkalı tutulmada ise Ay, Güneş’in merkezini kapatır ama kenarları görünür kalır ve "ateş çemberi" etkisi oluşur. Hibrit tutulma ise, tam ve halkalı tutulmanın nadir bir birleşimidir.

