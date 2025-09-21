Kısmi Güneş tutulması için saatler kaldı: Tutulma saat kaçta başlayacak/ bitecek?
2025 yılına damga vuran gök olaylarının sonuncusu bu akşam gerçekleşiyor. Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle meydana gelecek olan kısmi Güneş tutulması, gökyüzü meraklıları için unutulmaz bir manzara sunacak. Astronomlar, tutulmanın belirli saat aralıklarında başlayıp biteceğini açıklarken, Türkiye’de gözlemlenip gözlemlenmeyeceği de dikkatle takip ediliyor. Peki, Güneş Tutulması saat kaçta başlayacak/ bitecek? Türkiye'de görülecek mi?
2025 bitmeden önce yılın son Güneş tutulması bugün (21 Eylül 2025) gerçekleşecek. Yılın başlarında Mart ayında bir parçalı Güneş tutulması görülmüştü, Eylül ayında ise iki tam Ay tutulması meydana geldi.
Güneş tutulması, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girerek gezegenimize gölge düşürmesiyle meydana gelen, doğanın en büyüleyici olaylarından biri. Bu hizalanma, Güneş’in ışığını kısmen ya da tamamen engelleyerek gözlemciler için nefes kesici bir manzara yaratır.