2026 Dolunay takvimi: Bir sonraki Dolunay ne zaman? Türkiye’den görülecek mi?
30.03.2026 14:03
Son Güncelleme: 30.03.2026 14:12
Aydın Kayar
2026 Dolunay tarihi, gökyüzü meraklıları ve astrolojiyle yakından ilgilenen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. 2026 yılı, görsel şölenlerin eksik olmadığı bir yıl olmaya devam edecek. Mart ayının son günleri geride kalırken, gözler nisan ayının ilk günleriyle birlikte gökyüzünde belirecek olan Dolunay'a çevrildi. Peki, bir sonraki dolunay ne zaman? Türkiye'den görülecek mi?
2026 yılı, nadir görülen gökyüzü olaylarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Özellikle Mayıs ayında gerçekleşecek olan "Mavi Ay" öncesinde, yılın en dikkat çekici olayı nisan ayındaki Dolunay olacak. Peki, Dolunay ne zaman gerçekleşecek?
2026 DOLUNAY NE ZAMAN?
2026 yılı gök olayları takvimine göre Ay'ın Dolunay evresine bürüneceği tarih belli oldu.
Buna göre; Dolunay, 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 05.11’de gerçekleşecek.
TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece boyunca gökyüzünde belirecek olan dolunay, hava koşullarının bulutsuz ve açık olması durumunda Türkiye'den çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek.
Özellikle vatandaşlar sabaha karşı 05.11 sularında gökyüzüne baktıklarında, Ay'ın o büyüleyici tam yuvarlak formuna şahit olabilecek.