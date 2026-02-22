2026 Kış Olimpiyatları'nda kapanış töreni bugün
22.02.2026 12:49
Erdem Güzel
İtalya'daki 2026 Kış Olimpiyatları bugün yapılacak kapanış töreniyle son bulacak. Madalya tablosunda Norveç liderliği sürdürürken Türkiye ise müsabakaları madalyasız tamamlıyor. Peki kapanış töreni saat kaçta?
25. KIŞ OLİMPİYATLARINDA KAPANIŞ GÜNÜ
6 Şubat'ta yapılan açılış töreniyle başlayan 25. Kış Olimpiyatları İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenlendi. 2871 atletin 16 farklı disiplinde madalya yarışı verdiği oyunlarda artık sona gelindi.
22 Şubat akşamı yapılacak kapanış töreninden önce kalan son madalyalarda sahiplerini bulacak. Bobsled, kayaklı koşu, körling, serbest kayak ve buz hokeyinde altın madalya müsabakalarıyla Olimpiyatlar son bulacak.
ÇİNLİ KAYAKÇI ALTIN MADALYA İÇİN MÜCADELE EDECEK
Turnuvanın son gününde gözler özellikle serbest kayak ve buz hokeyine çevrilmiş durumda. Olimpiyatların yıldızı haline gelen Çinli kayakçı Eileen Gu bugün serbest kayakta altın madalya mücadelesi verecek. Çinli kayakçı halihazırda 2026 Kış Olimpiyatlarında 2 gümüş madalya kazanmış durumda.
Bir diğer dikkat çekici altın madalya maçı ise erkekler buz hokeyi finali olacak. Kanada ve ABD milli takımlarının karşı karşıya geleceği mücadele 16.10'da başlayacak.
TÜRKİYE OLİMPİYATLARI MADALYASIZ KAPATIYOR
Kış Olimpiyatları'nda Türkiye 4 farklı disiplinde 8 sporcuyla yer aldı. Türkiye bu dallarda yarışan sporcularıyla madalya kazanamadı.
Madalya tablosunda son müsabakalar öncesi Norveç 18 altın, 11 gümüş ve 11 bronz ile toplamda 40 madalya ile zirvede bulunuyor. Norveç'i 11 altın, 12 gümüş ve 9 bronzla toplam 32 madalya ile ABD takip ediyor.
Olimpiyatların kapanış töreni, 22 Şubat akşamı saat 22.00'de başlayacak. Turnuvanın kapanış töreni açılış töreninin yapıldığı San Siro Stadı'nda değil, antik Roma amfitiyatrosu Verona Arena'da yapılacak. M.S 30 yılında yapılan ve yaklaşık 2000 yaşındaki yapı UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor.
Törende Olimpiyat meşalesi söndürülerek Olimpiyat bayrağı gönderden indirilecek.
Bir sonraki Kış Olimpiyatları 2030 yılında Fransa'nın Alpler bölgesinde gerçekleştirilecek. Olimpiyatlara Nice, Briançon, Haute-Savoie ve Savoie kentleri ev sahipliği yapacak.