2026 Kış Olimpiyatları'nda kapanış töreni bugün

Kış Olimpiyatları'nda Türkiye 4 farklı disiplinde 8 sporcuyla yer aldı. Türkiye bu dallarda yarışan sporcularıyla madalya kazanamadı.

Madalya tablosunda son müsabakalar öncesi Norveç 18 altın, 11 gümüş ve 11 bronz ile toplamda 40 madalya ile zirvede bulunuyor. Norveç'i 11 altın, 12 gümüş ve 9 bronzla toplam 32 madalya ile ABD takip ediyor.

Olimpiyatların kapanış töreni, 22 Şubat akşamı saat 22.00'de başlayacak. Turnuvanın kapanış töreni açılış töreninin yapıldığı San Siro Stadı'nda değil, antik Roma amfitiyatrosu Verona Arena'da yapılacak. M.S 30 yılında yapılan ve yaklaşık 2000 yaşındaki yapı UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor.

Törende Olimpiyat meşalesi söndürülerek Olimpiyat bayrağı gönderden indirilecek.

Bir sonraki Kış Olimpiyatları 2030 yılında Fransa'nın Alpler bölgesinde gerçekleştirilecek. Olimpiyatlara Nice, Briançon, Haute-Savoie ve Savoie kentleri ev sahipliği yapacak.