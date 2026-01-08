2026 yılında salgın alarmı. Eski düşman geri dönüyor

Eskiden “maymun çiçeği” olarak bilinen mpox virüsü, ilk kez 1950’lerde tanımlandı. Uzun yıllar boyunca ağırlıklı olarak Sahra Altı Afrika’da, sınırlı sayıda vaka ile görüldü.

Adının aksine virüs esas olarak kemirgenleri enfekte ediyor ve zaman zaman insanlara bulaşıyor. Çiçek hastalığıyla yakın akraba olan mpox, haftalar sürebilen ateş ve ağrılı döküntülere yol açıyor. Daha ağır seyreden klad I ve görece hafif klad II olmak üzere farklı türleri bulunuyor.

Mpox’a karşı bir aşı mevcut ancak etkili bir tedavi bulunmuyor.

Vaka sayıları düşmüş olsa da virüs artık dünya genelinde yerleşik hale gelmiş durumda. Orta Afrika’daki bazı ülkelerde ise 2024’ten bu yana daha ağır seyreden klad I vakalarında artış bildiriliyor.

Ağustos 2025’ten bu yana ABD’de, Afrika’ya seyahat etmemiş kişilerde de dahil olmak üzere dört klad I vakası tespit edildi. Mpox salgınlarının 2026’da nasıl bir seyir izleyeceği belirsizliğini koruyor.